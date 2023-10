Si parla molto di lui, ma chi è Mauro Corona? Età, vita privata, moglie, figli dove vive

Scopri la carriera, la vita privata, e le frasi celebri di Mauro Corona, l’opinionista di Carta Bianca.

Il Percorso di Mauro Corona

Mauro Corona è uno scrittore, scultore e alpinista italiano con una carriera straordinaria. Nato il 9 agosto 1950 nella provincia di Trento, da genitori venditori ambulanti, Mauro ha avuto un inizio modesto. Fin da giovane, ha esplorato le montagne con suo padre e ha imparato l’arte della scultura lignea da suo nonno.

Dopo aver lasciato la scuola, ha lavorato come manovale e successivamente come scalpellino, guadagnando notorietà nella sua zona. Tuttavia, la sua passione per la scultura lignea lo ha portato a diventare uno scultore di riconosciuta fama a livello europeo. Nel frattempo, si è avvicinato all’alpinismo e ha scalato numerose vette, aprendo più di 300 vie di arrampicata nelle Dolomiti di Oltrepiave.

La Carriera da Scrittore

Mauro Corona ha anche intrapreso la carriera di scrittore e ha pubblicato oltre 27 libri sul rapporto tra l’uomo e l’ambiente. Le sue opere sono state tradotte in tutto il mondo e ha venduto più di 4,5 milioni di copie. La sua abilità nel raccontare storie uniche e coinvolgenti è diventata un marchio distintivo.

Vita Privata di Mauro Corona

Mauro Corona è sposato con Francesca ed è padre di quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. Nonostante i loro laureati in Psicologia, Tecnologia delle comunicazioni, Filosofia e Accademia di Brera, i figli sono rimasti a vivere nella natura, seguendo le passioni del padre.

Dove Vive Mauro Corona

Mauro Corona vive a Erto, un piccolo paesino in Friuli-Venezia Giulia con una popolazione di soli 371 abitanti, noto soprattutto per il disastro del Vajont. Corona si considera uno zingaro, un individuo che ama la vita all’aria aperta, una predisposizione derivata dai suoi giorni da ambulante insieme ai suoi genitori.

Quanto Guadagna Mauro Corona

Mauro Corona ha condiviso apertamente il suo stipendio come opinionista in Cartabianca: 500 euro a puntata. Tuttavia, ha espresso la sua intenzione di non restare legato a questa attività a lungo, citando la necessità di supportare la sua famiglia. La sua fama lo ha portato a riflettere sulla notorietà e la società moderna.

Frasi Celebri di Mauro Corona

Mauro Corona è noto anche per le sue sagge e profonde frasi. Alcune di esse includono:

“Vi sono uomini che non vogliono affetto, non si lasciano amare, anche se dentro di loro vorrebbero sentire un po’ di calore.”

“La montagna non ti illude. La montagna è leale. La montagna non ti tende la trappola del ti amo.”

“La vita va affilata giusta se vuoi che funzioni, se vuoi che tagli le difficoltà.”

In sintesi, Mauro Corona è un individuo straordinario con una carriera poliedrica, una vita familiare unica e saggezza da condividere con il mondo.