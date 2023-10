Si parla molto lui, ma non tutti sanno che lavoro fa Mauro Corona: la verità

Mauro Corona è una figura conosciuta in Italia, soprattutto per la sua partecipazione come opinionista nel programma “Carta Bianca” condotto da Bianca Berlinguer. Ma qual è il suo vero lavoro? Scopriamolo.

L’Infanzia di Mauro Corona tra Montagne e Famiglia

Mauro Corona è cresciuto a Baselga di Piné, figlio di venditori ambulanti. Fin da giovane ha sviluppato una forte passione per la montagna e l’alpinismo. La sua gioventù è stata segnata dal tragico disastro del Vajont e da drammi familiari, che lo hanno spinto verso la lettura e l’arte della scultura lignea.

Mauro Corona: Scultore di Talento

Il percorso professionale di Mauro Corona ha avuto inizio come scultore. Ha imparato l’arte della scultura lignea dal suo nonno e ha iniziato a vendere le sue opere grazie a incontri fortuiti. Il suo talento è stato riconosciuto da Renato Gaiotti, che ha acquistato tutte le sue opere esposte. Questo segna l’inizio della sua carriera di scultore, che ha culminato nella sua prima mostra nel 1975.

L’Alpinismo: Una Passione di Vita

Parallelamente alla scultura, Mauro Corona ha sempre coltivato la sua passione per l’arrampicata. Ha attrezzato numerose falesie e ha affrontato sfide in montagne come la Groenlandia e la Yosemite Valley in California. Grazie a questa passione, il suo nome è diventato riconoscibile nella comunità alpinistica.

Mauro Corona: Poliedrico e Sportivo

Oltre all’arrampicata, Mauro Corona ha dimostrato interesse per altri sport. Da giovane, ha praticato il bob e ha persino vinto una medaglia di bronzo nei campionati italiani di bob a quattro nel 1972.

Mauro Corona: L’Autore di Successo

Nel 1997, Mauro Corona ha intrapreso la sua carriera da scrittore. I suoi racconti e romanzi evocano un mondo quasi scomparso, con le tradizioni della Valle del Vajont. Il suo stile narrativo appassionato e malinconico ha ottenuto un discreto successo, portandolo a vincere premi prestigiosi come il Premio Bancarella nel 2011 e il Premio Mario Rigoni Stern. Le sue opere sono state tradotte in diverse lingue, dimostrando il suo impatto a livello internazionale.

Mauro Corona in Televisione

Oltre alle sue diverse professioni, Mauro Corona è conosciuto anche per la sua presenza in televisione. È stato ospite fisso nel programma “Cartabianca” su Rai 3, e successivamente su Rete 4 con “È sempre Cartabianca”. La sua personalità carismatica lo ha reso un volto noto al pubblico televisivo.

Vita Privata di Mauro Corona

Oltre alle sue attività professionali, Mauro Corona è anche un padre di quattro figli. Si definisce credente, anche se non segue una religione specifica. Suo figlia Marianna Corona ha seguito le sue orme nel mondo della scrittura, pubblicando il suo primo libro nel 2021.