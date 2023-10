Si parla molto di lui, ma chi è Francesca, la moglie di Mauro Corona: età, figli, lavoro e dove vivono

Un Legame Duraturo

Mauro Corona, l’artista poliedrico noto per le sue opere letterarie e scultoree, è sposato con Francesca da molti anni. Nonostante la fama che circonda Mauro, la sua consorte Francesca è rimasta una figura discreta e poco nota al pubblico.

L’Amore Incondizionato

Nonostante i pettegolezzi e le voci su presunte relazioni extraconiugali, Francesca è sempre rimasta al fianco di Mauro Corona, dimostrando un amore profondo e incondizionato. La loro unione ha attraversato momenti di crisi, ma hanno sempre affrontato le sfide insieme, lontani dai riflettori e dalla curiosità mediatica.

Una Famiglia Riservata

La famiglia Corona è composta da quattro figli: Martina, Melissa, Marianna e Matteo. Sebbene Mauro Corona sia una figura molto conosciuta in televisione, ha sempre protetto la sua famiglia dalla pubblicità e dalla curiosità dei media. Sappiamo poco o nulla delle loro vite personali, comprese le date di nascita.

L’eccezione è Marianna, che ha intrapreso una carriera di scrittrice. Nel 2021, ha pubblicato il libro “Fiorire tra le rocce,” ottenendo un buon successo. Questa scelta professionale suggerisce un legame con suo padre, famoso per le sue capacità di narrazione e scrittura.

Una Vita Lontana dai Social Network

Un altro tratto distintivo della famiglia Corona è la loro assenza quasi totale dai social network. In un’epoca in cui la condivisione pubblica della vita personale è la norma, la decisione di mantenere una forte separazione tra la sfera privata e quella pubblica è diventata rara. Questa riservatezza ha contribuito a creare un alone di mistero intorno a Francesca e ai suoi figli, rendendo la storia della famiglia Corona ancora più affascinante.