“Siamo tutti afflitti”. GF Vip, Alfonso Signorini interviene nella casa e informa: “Spiacente, ma è necessario comunicarvelo”.

Questa sera, lunedì 27 marzo, il GF Vip manderà in onda un’importante puntata del reality, in cui verrà scelto il quarto finalista dopo Oriana, Micol e Giaele. Poi, la prossima settimana, il programma decreterà il vincitore. Nel frattempo, Edoardo Tavassi, ancora in corsa per la vittoria finale, ha espresso la sua opinione sulle ultime fasi del gioco. Lo ha annunciato Alfonso Signorini prima della semifinale.

Edoardo Tavassi ha espresso agli altri vip la sua ambizione di raggiungere la finale. Dovrà vedersela con i finalisti e con Nikita Pelizon, che si è assicurato più del 50% dei voti nei sondaggi. Le eliminazioni di Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro e soprattutto di Antonella Fiordelisi, che era considerata una delle favorite, hanno fatto parlare di sé nelle ultime settimane. Ora sarà Alfonso Signorini a prendere la parola.

Prima della puntata, Alfonso Signorini ha espresso il suo pensiero.

Mentre i Vipponi si preparano agli eventi della serata – alcuni indossando l’abito scelto e altri impegnandosi in una partita a biliardino – Alfonso Signorini ha fornito intriganti anticipazioni sulla puntata di stasera: “È con il cuore pesante che siamo arrivati alla fase delle semifinali, ma siamo pieni di attesa per scoprire chi sarà incoronato vincitore lunedì”. Tra coloro che saranno sottoposti al televoto stasera ci sono Nikita, Tavassi, Alberto, Onestini, Milena e Andrea”.

Successivamente, Alfonso si è collegato con la Casa e si è rivolto ai VIP in questo modo: “Posso dire che siete tutti abbastanza affaticati”. Ha poi parlato con Oriana Marzoli e le ha promesso di portarle il suo cane, Coco. Questa è stata certamente una piacevole sorpresa per la “Reina”, che era stata recentemente attaccata da Antonella Fiordelisi: “Non voglio essere chiamata regina, mi interessa solo fare scacco matto”. La cosa particolarmente intrigante è che il post è piaciuto a Daniele Dal Moro e i commenti si sono subito riversati in difesa del modello venezuelano e contro il vip.

Alfonso Signorini ha avuto parole gentili per tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 7. Nonostante le tensioni tra i concorrenti delle scorse puntate, Signorini li ha incoraggiati. La semifinale del Grande Fratello Vip 7 andrà in onda questa sera alle 21.20 su Canale 5.