“Siete squallide, schifo”. Isola, pubblico furioso con Ilary e Vladimir. Quello che si è visto contro Cristina Scuccia fa venire i brividi

Il pubblico contro Ilary e Vladimir per l’intervista a Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, il pubblico è rimasto sconvolto dall’intervista di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria a Cristina Scuccia. I conduttori hanno messo in atto una sorta di interrogatorio nei confronti dell’ex suora, che ha scatenato la rabbia dei telespettatori.

La puntata ha visto l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo e il trasferimento di Cristina Scuccia dall’isola di Cayo Cochinos a quella di Sant’Elena. Tuttavia, ciò che ha fatto infuriare il pubblico a casa è stata l’intervista di Ilary e Vladimir a Cristina.

I conduttori hanno cercato di far fare un outing forzato all’ex suora, con domande del tipo “Credi che una suora possa innamorarsi senza per questo sentirsi obbligata a levarsi il velo?”. Cristina ha risposto che, se sei suora e ti innamori, devi lasciare, ma ha anche dichiarato di credere all’amore libero.

Il comportamento di Ilary e Vladimir è stato molto criticato sui social, con molti utenti che hanno definito l’intervista “squallida” e “schifo”. Anche Enrico Papi ha preso le parti di Cristina, avvertendola di stare attenta a come parla e di non prestare il fianco a provocazioni in studio.

In conclusione, l’intervista di Ilary e Vladimir a Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi ha suscitato molte polemiche e ha fatto infuriare il pubblico a casa. Ci si aspetta un chiarimento da parte dei conduttori sulla gestione dell’intervista, in modo da placare le polemiche e ristabilire la serenità del pubblico.