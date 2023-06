Silvio Berlusconi e la battaglia contro la leucemia mielomonocitica cronica - Controcopertina

Una luce sulla malattia che ha sconfitto una delle figure politiche più emblematiche d’Italia.

Una Perdita per l’Italia: Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi, ex Primo Ministro e figura di spicco nel panorama politico italiano, è deceduto all’età di 86 anni. La causa della morte è stata la Leucemia Mielomonocitica Cronica (LMMC), una forma di tumore del sangue. Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele di Milano e, nonostante gli sforzi dei medici, si è spento circondato dall’affetto dei suoi cari.

La Leucemia Mielomonocitica Cronica: Cos’è?

La Leucemia Mielomonocitica Cronica è un tipo di cancro del sangue caratterizzato da un aumento dei monociti, una specifica popolazione di globuli bianchi. La malattia colpisce principalmente soggetti in età avanzata e fa parte delle sindromi mielodisplastico-mieloproliferative.

Una Battaglia Complessa

L’Associazione Italiana contro le Leucemie (Ail) spiega che le sindromi mielodisplastico-mieloproliferative rappresentano un gruppo di patologie che combinano caratteristiche sia delle neoplasie mieloproliferative croniche, con una proliferazione eccessiva delle cellule del sangue, che delle sindromi mielodisplastiche, associandovi una maturazione anormale dei precursori del midollo.

Prognosi e Caratteristiche della Malattia

Secondo l’Ail, la prognosi della LMMC viene stimata valutando diversi elementi, tra cui:

I valori dell’emocromo

Il numero dei blasti

Il valore dei globuli bianchi

La citogenetica

La mutazione in alcuni geni specifici come l’ASXL1

La Parola degli Esperti

Il professor Claudio Cerchione, ematologo e dirigente medico ricercatore in Ematologia presso l’IRCCS di Meldola, spiega che le leucemie si dividono in acute e croniche. La LMMC appartiene alla categoria delle leucemie croniche, che sono tecnicamente inguaribili. Sottolinea che la malattia non è ereditaria e nasce da un’alterazione del DNA che agisce sui globuli bianchi.

Ricordando Silvio Berlusconi

Come una delle figure politiche più carismatiche e influenti d’Italia, Silvio Berlusconi ha lasciato un segno indelebile nella storia italiana. La sua lotta contro la Leucemia Mielomonocitica Cronica ci ricorda l’importanza della ricerca e dell’innovazione nel campo della medicina.