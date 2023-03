Simon Pietro chi è il campione de L’Eredità? Età, lavoro, famiglia e passioni

Nel mese di marzo, The Legacy ha continuato a produrre concorrenti di successo, come Simon Pietro, che si è iscritto il 12 marzo. È riuscito a sconfiggere l’ex campionessa Mary in una sfida a tempo.

Flavio Insinna e i telespettatori si sono accorti della sua cultura e del suo atteggiamento rilassato. Ma chi è Simon Pietro? Da dove viene, qual è la sua professione e quali sono i suoi interessi? Indaghiamo subito.

Qual è il background di Simon Pietro come concorrente de L’Eredità 2023?

Al momento non si conosce il cognome di Simon Pietro, ma nel corso delle varie puntate il conduttore de L’Eredità ha svelato altri dettagli su di lui.

Simon Pietro è originario di Tirano, un comune di circa 9.000 abitanti situato in provincia di Sondrio. Il concorrente lombardo è un ingegnere nel settore edile e svolge anche il ruolo di professore presso un Istituto Tecnico, dove insegna Topografia.

Flavio Insinna ha rivelato di essere appassionato di musica e di essere il basso di un coro storico. Inoltre, è un appassionato di storia delle truppe alpine.

Nel game show televisivo si è notato che si conoscono alcuni particolari della sua famiglia. È grazie alla moglie Yvonne che ha potuto partecipare a L’Eredità. Sua figlia, Emma, ha 11 anni ed è un’abile violinista.

Quanto ha portato a casa Simon Pietro da L’Eredità?

Durante la sua partecipazione a L’Eredità, Simon Pietro, stimato professore, ha dimostrato la sua vasta conoscenza. Dal 12° giorno al 15 marzo, il campione ha partecipato a quattro apparizioni e a due Ghigliottine, ma non è riuscito a ottenere la vittoria. Nonostante ciò, i fan del game show di mamma Rai continuano a sostenerlo.