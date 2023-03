Simona Ventura evita di salutare Heather Parisi: l’atto in diretta televisiva (video)

Heather Parisi ritorna al centro dell’attenzione mediatica in Italia dopo l’intervista a Belve. L’intervento dell’ufficiale giudiziario che ha eseguito un pignoramento durante la registrazione del programma, il commento di Fiorello, lo scambio con la figlia Jacqueline, sono eventi che hanno riportato l’ex ballerina sulla scena mediatica nell’ultima settimana. Tale periodo si è concluso con un riferimento che ha riaperto vecchie tensioni tra lei e, questa volta, Simona Ventura.

Domenica 19 marzo, durante l’episodio di Citofonare Rai 2, Simona Ventura e Paola Perego hanno discusso la rubrica “Vale tutto” di Valeria Graci, dedicata agli eventi più importanti della settimana, tra cui le ultime notizie su Heather Parisi. La comica ha poi mandato un saluto a Parisi, ma Simona Ventura è stata franca: “Io non la saluto… Perché? Perché no”, ha dichiarato, senza approfondire le ragioni di tale gesto, radicate in un episodio di qualche anno fa.

Il litigio tra Simona Ventura e Heather Parisi ad Amici

Cinque anni fa, Simona Ventura e Heather Parisi facevano parte della giuria di Amici e ebbero l’opportunità di scontrarsi più volte. Tra le due, ci furono diversi scambi anche sui social media, culminati in uno scontro in diretta su Canale 5, durante il quale Ventura accusò Parisi di istigare alla violenza. “Tu ora fai la parte della ‘mammina cara’. Peccato però che durante la settimana è come se entrasse qualcuno in te, un mostro, che spara contro tutti. Qual è la vera Heather?” esclamò allora la conduttrice, che successivamente lasciò lo studio per poi ritornare e mettere da parte l’episodio, che ieri, dopo alcuni anni, è emerso nuovamente. Inoltre, si ricorda che Paola Perego, grande amica di Simona Ventura e collega, è sposata con Lucio Presta, l’agente dei vip a cui Heather Parisi, raggiunta dall’ufficiale giudiziario nello studio televisivo di Belve, ha versato una “somma ingente” come risarcimento per una condanna per diffamazione.