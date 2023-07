Sofia muore a 16 anni per un tumore, la madre «Mi diceva “non lamentarti”, per il funerale voglio una festa»

Nel tragico destino che ha portato via la giovane Sofia alla sua famiglia, sua madre, Lucia Cantarini, ha voluto condividere la straordinaria forza che la sua amata figlia ha dimostrato fino all’ultimo, nonostante la battaglia contro il tumore. Sofia ha insegnato a tutti noi a non lamentarci e a vivere ogni istante con cuore aperto.

Un Saluto Carico di Amore

Ieri, mercoledì 19 luglio, si sono svolti i funerali di Sofia Fraternale a Loreto, un momento toccante in cui amici, familiari e la comunità intera si sono uniti per rendere omaggio alla giovane ragazza. Sua madre aveva espresso il desiderio di trasformare il suo funerale in una festa, perché Sofia amava la vita e voleva essere ricordata con gioia.

L’Eredità di Sofia

Lucia Cantarini ha sottolineato che l’insegnamento più grande che Sofia ha lasciato a tutti noi è quello di rimanere presenti e di vivere con il cuore aperto a tutto. Questo messaggio di luce, appreso da sua figlia, verrà scritto sulla parete vuota della sua cameretta come monito per tutti i suoi amici e coetanei che continuano a visitarla. Sofia lascerà un’eredità di amore e di speranza che continuerà a ispirare coloro che l’hanno conosciuta.

Un Addio Commosso

I funerali di Sofia hanno visto la partecipazione dei Bersaglieri, che sono giunti da Ancona con il nonno della giovane, insieme ai suoi compagni di scuola, che hanno dimostrato affetto e supporto fino all’ultimo. Anche i colleghi di ospedale di sua madre hanno voluto rendere omaggio alla loro piccola guerriera. L’intera comunità ha dimostrato un incredibile spirito di solidarietà che ha accompagnato e sostenuto Lucia, suo marito Massimo, suo figlio Davide e suo nipote Vittorio durante questa esperienza di amore straordinario.

La luce che Sofia ha portato nelle loro vite continuerà a brillare, nonostante la sua prematura partenza.