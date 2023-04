Sole e Celeste, chi sono le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi? La verità

L’incontro epocale è avvenuto al Ristorante Trussardi Alla Scala, di proprietà di Tomaso Trussardi, ed è culminato con le nozze celebrate al Palazzo della Ragione di Bergamo il 10 ottobre 2014. Dall’unione Hunziker-Trussardi sono nate due figlie: Sole, nata il 10 ottobre 2013 e Celeste, nata l’8 marzo 2015.

I due figli della famiglia Hunziker-Trussardi hanno i capelli chiari e possiedono gli occhi chiari del padre.

Sole, sette anni, è particolarmente sensibile e mostra un lato creativo. È appassionata di flora e del mondo naturale e la sua arguzia la rende particolarmente spiritosa. Celeste, cinque anni, è invece piena di energia e desiderosa di impegnarsi in ogni cosa, gettandosi con grande entusiasmo.

Prima della loro separazione, la Hunziker ha avuto la responsabilità di crescere due bambine distinte insieme a Tomaso, con l’assistenza della figlia maggiore Aurora.

Le due bambine sono state protagoniste di uno spot pubblicitario: Sole aveva 5 anni e Celeste 3 all’epoca del loro debutto in televisione. Michelle Hunziker, la loro madre, è favorevole al coinvolgimento delle figlie nei media, e in un’intervista a Grazia ha dichiarato di trovare ipocrita l’immagine digitale che “cancella” i bambini, e non una forma di protezione.

Aurora ha composto un messaggio affettuoso per accompagnare la foto di lei e delle sue sorelle, esprimendo il suo affetto con un emoticon per i suoi amati fratelli minori (che di solito hanno una predilezione per Goffredo Cerza).

Nell’arco di quattro anni, Aurora ha acquisito quattro fratelli, il che è stato inizialmente una sorpresa. Tuttavia, una volta presa coscienza della realtà, ha trovato bellissima l’esperienza di tenere tra le braccia sua sorella per la prima volta. Ora Aurora non desidera più tornare alla sua precedente condizione di figlia unica.

Il ruolo di sorella maggiore è preso sul serio ed è stato coltivato giorno per giorno, anche durante la quarantena trascorsa insieme nella casa dei Trunziker a Bergamo. Parlando al Corriere della Sera dei suoi quattro fratelli, ha detto di sentirsi più una zia che una sorella maggiore. È profondamente legata a loro e non vede l’ora di vederli crescere.

Nonostante il notevole divario di età tra Aurora (24 anni), Sole (7 anni) e Celeste (5 anni), questo non deve essere visto come uno svantaggio, perché la signorina Ramazzotti può offrire consigli preziosi, avendo vissuto in prima persona le pressioni di crescere sotto gli occhi di tutti con un cognome importante e conosciuto. Ha dovuto imparare a gestire paparazzi, detrattori e scontri vari.