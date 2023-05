Sonia Bruganelli attacca Laura Freddi: veleni sul passato con Paolo Bonolis - Controcopertina

Il passato tormentato tra Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis e Laura Freddi torna a farsi sentire. In diverse occasioni abbiamo discusso di questo “triangolo” amoroso composto da tre personaggi noti nel mondo dello spettacolo italiano. È importante precisare fin da subito che Laura e Paolo hanno avuto una relazione diversi anni fa, mentre attualmente il famoso conduttore è sposato con la produttrice e opinionista tv, Sonia. Nonostante ciò, entrambe le donne hanno spesso sottolineato di avere un rapporto amichevole.

Proprio lo scorso anno, ad esempio, Laura Freddi ha chiarito durante un’intervista a Verissimo: “Nonostante le voci che circolano, non c’è rivalità tra me e Sonia”. Tutto sembrava in ordine, giusto? Beh, sembra che la situazione sia diversa. A giudicare dalle battute alquanto pungenti tra Laura Freddi e Sonia Bruganelli, sembra che ci siano ancora delle tensioni sottotraccia. E cosa ne pensa Paolo Bonolis di tutto ciò? Lui resta tranquillo, circondato – più o meno – dalle donne. Esaminiamo gli avvenimenti nel dettaglio.

L’intervista di Laura Freddi e la risposta tagliente di Sonia Bruganelli

Durante un’intervista a Donna Glamour, Laura Freddi ha ripercorso la sua storia d’amore con Paolo Bonolis. Ecco le sue parole: “Ho conosciuto Paolo durante il programma Non è la Rai. In quel periodo, lui non era ancora molto famoso e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo giovani e innamorati. Nonostante qualcuno abbia cercato di insinuare malignità sulla nostra relazione, non ci sono riusciti, dato che ho deciso di lasciare Paolo quando ha raggiunto l’apice del successo”.

Queste parole evidentemente non sono piaciute affatto a Sonia Bruganelli, moglie di Paolo e madre di tre dei suoi cinque figli (Silvia, Davide e Adele). L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha risposto alle dichiarazioni di Laura Freddi tramite alcune storie su Instagram: “Beh, l’apice del successo l’ha raggiunto con me. Comunque, prima di me, non era certo uno sconosciuto”.

Questa replica non lascia spazio a molte interpretazioni. Riguardo alla fine della relazione con Paolo Bonolis e al suo rapporto con Sonia Bruganelli, Laura Freddi aveva spiegato in precedenza: “Il suo era un odio virtuale, forse aveva idealizzato la mia figura, ma i cinque anni e mezzo passati con Paolo sono solo una piccola parte rispetto al loro matrimonio. Perché ho deciso di lasciarlo? Avevamo un grande affetto reciproco, ma separarci è stata una sofferenza per entrambi. Io desideravo qualcosa di più, una famiglia, ma il momento non era adatto, i nostri tempi non coincidono”.