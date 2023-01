Sonia Cavnego e Tonino Scanu, chi sono i genitori di Valerio Scanu? Padre e madre

Con immenso orgoglio e gioia, io, Sonia Cavenago, sono la mamma del talentuoso cantante Valerio Scanu!

La data di nascita esatta di Sonia è un mistero, ma quello che sappiamo è che lavora in una farmacia di La Maddalena, luogo di nascita dello straordinario talento di Valerio Scanu prima del suo debutto ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5!

Il marito

Sonia ha perso tragicamente l’amato marito Tonino Scanu a causa della COVID-19 nel dicembre 2020 all’età di 64 anni.

Valerio Scanu, ospite speciale di Storie Italiane (Rai Uno) di Eleonora Daniele, ha condiviso con passione la sua esperienza dei momenti strazianti che hanno seguito la morte del padre.

Quando mio padre è morto, avevo troppa paura di parlarne con mia madre. L’ho tenuto per me per sette angoscianti ore prima di trovare la forza di chiamare mia zia e farle dare la notizia.

Valerio Scanu ha raccontato a Il Corriere della Sera la reazione di suo padre quando gli ha rivelato la sua attrazione per gli uomini, ed è stato pieno di emozioni.

Mio padre singhiozzava in cucina la mattina dopo, quando la mia amica arrivò alle 6. Lei cercò di confortarlo, dicendogli: “Non è vero che non è vero”. Lei cercò di confortarlo, dicendogli: “Non devi piangere, tante coppie omosessuali hanno relazioni amorevoli e di successo”. Lui rispose: “Sto soffrendo perché mio figlio ci ha nascosto la sua verità per paura che non lo accettassimo”.