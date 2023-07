“Sono incinta”. Federica Pellegrini, modo insolito per annunciare la gravidanza: e c’è anche il sesso

Finalmente, la notizia più attesa è giunta. Dopo mesi di speculazioni e smentite, Federica Pellegrini e Matteo Giunta condividono la meravigliosa notizia della loro gravidanza. Un annuncio che mette fine a ogni voce di corridoio e si concretizza in un video commovente. La coppia, che si è unita in matrimonio solo un anno fa nella suggestiva chiesa di San Zaccaria a Venezia, è ora entusiasta di dare il benvenuto al loro primogenito.

Un amore che si è consolidato nel tempo, resistendo per ben cinque anni. La loro unione è stata un percorso ricco di emozioni, iniziate con la passione per lo sport e poi cresciute fino a trasformarsi in un profondo sentimento. L’annuncio della gravidanza è giunto a conclusione di una competizione sportiva, quando Federica ha deciso di condividere con il mondo la gioia che albergava nel suo cuore.

La rivelazione è avvenuta poco dopo la finale dei 400 stile libero, in cui Mollie O’Callaghan ha conquistato il record mondiale. Nonostante la competizione accesa, Federica ha voluto congratularsi con la nuova primatista, e poi ha fatto un gesto sorprendente. Sollevando la sua camicetta, ha svelato il pancino in cui campeggiava la scritta “Ce lo riprenderemo”. Questo indizio non lascia spazio a dubbi: la campionessa sta aspettando una femminuccia ed è probabile che abbia già superato i primi tre mesi di gravidanza.

L’annuncio ha suscitato una valanga di affetto e congratulazioni da parte dei fan e del mondo sportivo. La carriera di Federica Pellegrini ha emozionato e appassionato i tifosi per anni, regalando momenti indimenticabili e conquistando cuori in tutto il mondo. Ogni tifoso ha un ricordo speciale legato alla campionessa veneta, riconoscendo l’immenso talento e la passione che ha dimostrato in ogni competizione.

Questo nuovo capitolo nella vita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è un momento di gioia e felicità che vogliono condividere con il mondo intero. Il calore e l’affetto dei fan li accompagnano in questa avventura, pronti a sostenere la loro campionessa anche in questa nuova veste di futura mamma.