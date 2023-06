“Sono io il fidanzato”. Michelle Causo, parla il vero fidanzato della 17enne ammazzata - Controcopertina

Nelle ultime ore, si è diffusa la notizia che il fidanzatino di Michelle Causo fosse coinvolto nella sua tragica morte. Tuttavia, sembra che questa ipotesi sia completamente infondata. Il vero ragazzo di Michelle, devastato dal dolore, decide di rompere il silenzio per svelare la verità. Sui social media, compare una foto di loro due che si baciano al centro della capitale, a testimoniare il loro amore.

Il Vero Fidanzato di Michelle si Fa Sentire

Il fidanzato ufficiale di Michelle è distrutto e non riesce a capacitarsi della sua perdita. Su i social, scrive: “Ti amo Michelle, mi manchi più dell’aria”. Il giorno dopo l’omicidio, pubblicamente afferma: “Lei stava con me. Non gli importava di nessun altro”. Il giovane ha aperto anche un profilo Instagram per ricordare “Mimmi”, come gli amici affettuosamente la chiamavano.

Le Parole del Padre

Poco dopo, il padre della giovane vittima si pronuncia, ma questa volta riguarda l’assassino: “Credo che fosse innamorato, ma lei lo ha respinto perché ha un fidanzato dall’altra parte di Roma da due anni, che ora è disperato”. Ma chi è il responsabile dell’omicidio di Michelle Maria Causo? Si tratta di un diciassettenne originario dello Sri Lanka, molto famoso su Instagram, con oltre 13.000 follower sui social media e una passione per la musica trap.

Il Profilo del Presunto Assassino

Il giovane assassino era un artista a sua volta e nei video che ha pubblicato su Internet lo si vede mentre fuma marijuana, accompagnato da emoticon raffiguranti coltelli e gocce di sangue. Si presenta con abiti di marca e nei suoi testi parla di soldi, droga e ragazze, seguendo il tipico stereotipo del mondo del trap. Tuttavia, nulla di tutto ciò giustifica un omicidio. “Sai che non mi fermerò con niente”, canta in una delle canzoni del suo album collaborativo. “Voglio solo tornare indietro. Vengo a prenderti l’anima”, scrive citando un altro rapper, Kid Yugi, e aggiunge l’emoji di un coltello.

Un Destino Orribile

Oggi, queste parole sono spaventose se si pensa a ciò che è accaduto a Michelle, uccisa a coltellate e poi abbandonata come un rifiuto vicino ai cassonetti. È successo un mese dopo che queste terribili parole sono state pronunciate: il carrello della spesa che perdeva gocce di sangue, i testimoni oculari e i dettagli macabri del ritrovamento. Ancora non si sa se si tratti di un omicidio passionale o se sia legato a un debito di 40 euro che Michelle aveva nei confronti dell’assassino. Le indagini continuano, ma tutte le strade sembrano portare a questa tragica storia.