“Purtroppo c’è la conferma”. Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, La Verità fa tremare le principesse del GF Vip - Controcopertina

Durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, è emersa una notizia che ha fatto tremare le principesse Jessica, Lucrezia e Clarissa Selassié. Il settimanale Oggi aveva rivelato uno scoop sulla loro vera provenienza, mettendo in discussione la loro regale discendenza. Secondo il magazine, il padre delle tre sorelle, Makonnen Hailé Selassie Bissiri Aklile Berhan Giulio, non sarebbe nipote del Negus, l’ultimo re dell’Etiopia, ma figlio di Beniamino Bissiri, che serviva nel Palazzo imperiale all’epoca.

La Smentita delle Principesse Selassié

Durante il Grande Fratello Vip, le principesse Selassié avevano respinto categoricamente queste accuse tramite un comunicato ufficiale rilasciato dalla famiglia. Tuttavia, una nuova notizia riguardante Giulio Bissiri, il padre delle tre sorelle, è venuta alla luce.

La Conferma della Verità

Oggi è stato confermato che Giulio Bissiri è stato condannato in appello a 6 anni di carcere dalla Corte di Appello e di revisione penale del Canton Ticino. La condanna riguarda vari reati, tra cui truffa per mestiere, falsità in documenti e ripetizione di questi illeciti. Bissiri dovrà scontare la sua pena in carcere e restituire 13 milioni di franchi svizzeri (circa 13 milioni di euro) che erano stati sottratti a imprenditori italiani e svizzeri.

Il Piano Fraudolento di Giulio Bissiri

Secondo quanto riportato da Oggi, Giulio Bissiri aveva convinto diversi imprenditori italiani e svizzeri a finanziarlo con ingenti somme di denaro. Prometteva loro di farli partecipare a un tesoro proveniente dalla famiglia imperiale etiope, che sarebbe stato sbloccato solo grazie ai loro prestiti. Si diceva che il tesoro ammontasse a oltre 6000 miliardi di dollari in bond. Tuttavia, i soldi richiesti dal falso principe venivano utilizzati per una vita di lusso per sé e la sua famiglia, anziché per il presunto tesoro etiope.

Conclusioni

La notizia della condanna di Giulio Bissiri, padre delle principesse Selassié, ha sconvolto le loro vite e ha gettato un’ombra di dubbio sulla loro discendenza regale. Mentre le tre sorelle avevano negato le accuse sulla loro vera provenienza durante il Grande Fratello Vip, emerge ora una verità scomoda. Questo nuovo sviluppo solleva interrogativi sulla veridicità delle loro affermazioni e sulla loro posizione nella società.