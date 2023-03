Sono stati rinvenuti senza vita Andrea e il suo cane Tito, scomparsi in seguito a un’escursione in montagna

Si è conclusa malamente la ricerca di Andrea Marchesini e del suo cane Tito, che erano usciti per una gita escursionistica tra le montagne di Premana (Lecco) il 25 marzo.

Le ricerche sono state avviate subito dopo la loro scomparsa e sono state condotte senza sosta per due giorni consecutivi da diverse squadre di soccorso, tra cui il Soccorso alpino, Stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, Guardia di Finanza con l’impiego di un elicottero e l’elisoccorso di Areu, nonché Vigili del fuoco con diverse unità, cani molecolari, droni e dispositivi tecnologici specializzati per luoghi impervi.

Tutte le squadre coinvolte hanno lavorato instancabilmente per trovare i due, ma purtroppo sono stati trovati senza vita in un canale. Le cause della tragica fine sono ancora al vaglio degli inquirenti.

L’appello lanciato su Facebook per cercare Andrea, 54 anni di Ponte Lambro (Como), descritto come un uomo che indossava un gilet blu, pantaloni neri aderenti, scarpe nere e uno zainetto grigio scuro, e il suo cane Tito, non ha dato il risultato sperato.

Questa triste notizia rappresenta una perdita incolmabile per tutti coloro che erano coinvolti nelle ricerche e per le famiglie e gli amici di Andrea e Tito. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragica situazione.