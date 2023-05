Sophie Codegoni svela la sua esperienza unica nel parto di Cèline Blue - Controcopertina

Sophie Codegoni, l’influencer e neo-mamma, ha condiviso alcune curiosità sul momento del parto di Cèline Blue. Attraverso le sue storie su Instagram, ha risposto alle domande dei fan, rivelando dettagli interessanti sulla sua esperienza. Dalla caduta del cordone alla sensazione di terrore prima del parto, Sophie ha raccontato tutto in modo sincero e unico.

Curiosità sul sonno di Cèline Blue

Durante una sessione di domande e risposte su Instagram, Sophie ha parlato del sonno di Cèline Blue. Ha condiviso che la piccola dorme tranquilla durante il giorno, ma si sveglia tra l’1:30 e le 5:00 di notte, piangendo e muovendosi. Questo le permette di riposarsi e svolgere le sue attività durante il giorno.

L’esperienza della caduta del cordone

Tra le domande dei fan, Sophie ha affrontato il tema della caduta del cordone ombelicale di Cèline Blue. Ha rivelato che il cordone è caduto a casa dopo 7 giorni, mentre lo stava disinfettando.

Questo momento ha fatto un’impressione significativa su Sophie, ma ha affrontato la situazione con calma.

L’esperienza del parto di Sophie Codegoni

Sophie ha raccontato la sua esperienza nel parto di Cèline Blue, spiegando che era terrorizzata all’arrivo in ospedale. Essendo una persona che tende a essere ansiosa, aveva paura a causa dei racconti dolorosi delle altre donne sul parto. Tuttavia, Sophie è stata fortunata ad avere dei medici eccellenti che l’hanno seguita e ha definito il parto come un’esperienza bellissima, con un dolore minimo paragonabile a quello delle mestruazioni.

È entrata in sala parto senza rendersi conto di essere già a tre centimetri e mezzo di dilatazione, e il tutto è durato quattro ore e mezza. Ha avuto un po’ di dolore solo alla fine del travaglio, quando ha optato per un’epidurale per alleviarlo. Il compagno Alessandro Basciano era presente durante il parto e Sophie ha descritto l’atmosfera tranquilla e la presenza di Cèline come un aiuto prezioso durante le spinte.

Conclusion: Sophie Codegoni ha condiviso apertamente la sua esperienza unica nel parto di Cèline Blue. Nonostante il terrore iniziale, ha avuto un parto tranquillo e ha sottolineato l’importanza dei medici che l’hanno seguita. Sophie ha affrontato con coraggio e calma ogni fase del parto, lasciandosi aiutare dalla presenza amorevole di Alessandro e Cèline. La sua storia è un esempio di come ogni esperienza di parto sia diversa e unica per ogni donna.