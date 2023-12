Nella tarda mattinata di venerdì 15 dicembre, un incidente stradale di proporzioni drammatiche ha scosso la tranquilla località di Strozza, in Valle Imagna, Bergamo. Un camion, mentre percorreva via Piave, ha perso parte del suo pesante carico di pali di ferro, con conseguenze devastanti. Uno di questi pali ha trapassato la vettura che lo seguiva, una Fiat Panda, e solo per un autentico miracolo, la conducente, una donna di 72 anni, è uscita dall’incidente quasi illesa.

L’Incidente e la Pronta Reazione della Conducente

Secondo le ricostruzioni dell’accaduto, la conducente si è resa conto dell’imminente tragedia appena in tempo. Grazie alla sua pronta reazione, è riuscita a spostare la sua auto appena quanto bastava per evitare di essere anch’essa trafiggere dal palo di ferro. Il conducente del camion ha immediatamente riconosciuto la gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunte prontamente diverse squadre di vigili del fuoco, la polizia e i servizi medici del 118.

La Fortuna e la Pronta Assistenza Medica

Nonostante la gravità dell’incidente, la donna di 72 anni, che si trovava a bordo dell’auto colpita dal palo di ferro, è sfiorata dalla tragedia. Dopo essere stata medicata immediatamente sul posto, è stata trasportata al Policlinico Ponte San Pietro con codice giallo. Nonostante lo shock subito a causa dell’incidente, la paziente non ha riportato ferite gravi. Tuttavia, a causa della drammaticità dell’evento, è rimasta sotto osservazione all’interno dell’ospedale.





Un vero miracolo ha preservato la vita della donna coinvolta in questo terribile incidente stradale, che ha potuto raccontare la sua incredibile storia di sopravvivenza.