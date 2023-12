Oggi voglio darti un quiz interessante che può dirti molto sulle dinamiche del tuo rapporto con la persona amata. Sai, si dice che a volte si può vedere molto dall’esterno. L’essenza del test di oggi è guardare la tua relazione dall’esterno.

Guarda questa foto e scegli una coppia il cui abbraccio assomigli all’abbraccio di tuo marito.

Foto 1

In tuo marito, il dominio dell’uomo è chiaramente visibile. Una donna cerca di compiacere il suo partner in quasi tutto. In tali coppie, un uomo è di solito molto geloso e richiede la sua scelta. L’uomo non vuole scendere a compromessi e la donna non vuole conflitti, quindi accetta le sue condizioni, il che gli dà sempre più potere. La relazione tra questi coniugi è instabile.

Foto 2

In una coppia, la priorità di una donna può essere rintracciata. Tale unione di solito si verifica tra una donna dal carattere forte e un uomo “morbido”. A volte queste relazioni sono armoniose e i partner si completano a vicenda. Ma il più delle volte, una donna “sopporta” tutto, e un uomo che non si preoccupa davvero è più a suo agio. Raramente viene fuori qualcosa di buono da queste relazioni.





Foto 3

Tuo marito è una poetessa completa. Molto probabilmente, hai una relazione con il tuo partner da molto tempo e vi conoscete e vi capite bene. La vostra relazione può essere definita una partnership, si basa sull’amore sincero, l’uguaglianza, la fiducia e la comprensione reciproca. Anche se litigate, non pensate mai alla separazione. Tuo marito può essere definito il più armonioso, scegliete l’uno dall’altro ogni giorno, motivo per cui il rapporto diventa più forte.

Foto 4

A volte c’è competizione tra i coniugi. Un uomo e una donna hanno una relazione abbastanza forte, ma non priva di difetti. In una tale relazione, entrambi i partner sono persone indipendenti e autosufficienti. A volte è proprio questo che diventa una pietra d’inciampo tra i coniugi, perché si vuole dimostrare di avere ragione, non risolvere un problema comune. Tuo marito ha un grande potenziale e la cosa principale è imparare ad ascoltarsi a vicenda e fare concessioni.