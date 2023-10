Stefania Nobile e Wanna Marchi conosciamo il loro patrimonio dopo il carcere

Il Ritorno di Stefania Nobile e Wanna Marchi

Cosa è successo a Stefania Nobile e Wanna Marchi dopo il loro rilascio dal carcere e il documentario su Netflix? Scopriamo insieme come vivono oggi e a quanto ammonta il loro patrimonio.

Televendite Scandalo

Stefania Nobile e sua madre Wanna Marchi sono state famose per le loro televendite, ma queste attività hanno portato anche a numerose accuse di estorsione e truffa da parte dei clienti. Oggi, però, le due donne hanno completamente cambiato vita e si sono dedicate a un’attività completamente diversa all’estero.

Nuova Vita di Wanna Marchi

Dopo aver trascorso 9 anni e 6 mesi dietro le sbarre, Wanna Marchi ha scoperto una nuova passione durante il suo periodo in carcere: la cucina. Ha preparato cibi per oltre 92 detenute e ha persino ottenuto un attestato in cucina dopo aver frequentato un corso di 200 ore. Ora Wanna Marchi è una rinomata food blogger su Instagram.

Una Nuova Vita in Albania

Wanna Marchi e Stefania Nobile vivono ora in Albania, a Tirana. Hanno aperto locali sia nella capitale che a Durazzo e conducono una vita tranquilla, lontana dai riflettori. Anche se alcune fonti sostengono che il loro patrimonio sia ancora considerevole, le due donne hanno sempre negato di possederne una grande quantità. La verità rimane un mistero.

Il Patrimonio di Wanna Marchi e Stefania Nobile

Ma a quanto ammonta veramente il patrimonio di Wanna Marchi e Stefania Nobile? Secondo alcune fonti, in passato avevano accumulato una fortuna di circa 64 miliardi di vecchie lire, equivalenti a 33 milioni di euro oggi. Possedevano anche numerosi immobili e terreni, ma tutto è stato sequestrato dopo il loro arresto. Il loro patrimonio rimane ancora oggetto di indagine.

La Ricerca del Tesoro

Il documentario su Netflix uscito nel 2022 ha sollevato domande sulla reale situazione finanziaria delle due donne. Molte persone dubitano che siano veramente prive di beni. La televenditrice è stata ospite in diverse trasmissioni televisive e molti conduttori le hanno chiesto se il famoso tesoro di Wanna Marchi esista davvero o se sia solo una fake news.

Un Tesoro Nascosto?

Molti ritengono che Wanna Marchi e Stefania Nobile abbiano nascosto il loro patrimonio all’estero molto prima che le autorità italiane potessero intervenire. La questione del loro tesoro rimane irrisolta, e nonostante le affermazioni delle due donne riguardo alla loro situazione finanziaria attuale, molti credono che abbiano messo al sicuro una parte consistente delle loro ricchezze in Albania.

Paola Favale, casting manager, ha dichiarato di avere informazioni che suggeriscono che il tesoro possa ancora esistere. Ha testimoniato che le due donne sono viste in giro ben vestite, truccate e con gioielli, il che fa dubitare della loro affermazione di difficoltà economiche. La verità sul patrimonio di Wanna Marchi e Stefania Nobile rimane un mistero che continua a intrigare il pubblico.