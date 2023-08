Stefano De Martino: chi è la presunta nuova fiamma del ballerino?

L’attenzione del gossip è nuovamente puntata su Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo alti e bassi, sembra che la coppia sia giunta nuovamente al capolinea. Nonostante l’incertezza dei fan e le numerose indiscrezioni, l’ipotesi di un addio definitivo sembra sempre più plausibile. La rivelazione più recente, lanciata dall’ex re dei paparazzi, ha messo in moto la macchina del pettegolezzo.

Un nuovo amore per De Martino?

La notizia che Stefano De Martino abbia una nuova fidanzata ha alimentato ulteriormente il gossip. Belen è stata paparazzata con l’imprenditore Elio Lorenzoni, mentre De Martino è stato avvistato in compagnia di una donna descritta come “giovane e famosa”. Questi indizi portano i fan a pensare a una nuova storia d’amore per l’ex marito di Belen.

Una rivelazione bomba: l’identità della misteriosa fidanzata

Fabrizio Corona, tramite il proprio account Telegram, ha rivelato l’identità della presunta nuova fiamma di Stefano De Martino. “Domani (oggi, ndr) ore 15.00 vai sul canale premium e scopri il nuovo flirt di Stefano De Martino. E’ giovane e famosa”. Ma chi è la donna misteriosa?

Secondo le indiscrezioni, Stefano De Martino starebbe trascorrendo del tempo in compagnia della modella e attrice Beatrice Vendramin, ex fidanzata del cantante Fred De Palma. Corona ha dichiarato: “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer.”

Un like misterioso attizza il gossip

In attesa di una conferma ufficiale da parte di Stefano De Martino, i fan si divertono a fare ipotesi e ad analizzare ogni suo gesto. Tra i dettagli più discussi c’è il suo like a un post dell’account Instagram Whoopsee, che afferma: “Stare in una relazione infelice fa male alla salute, meglio essere single: lo dice la scienza”. Un like che non è passato inosservato e che ha alimentato ulteriormente il gossip.