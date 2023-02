Stefano De Martino, chi è la sorella e il fratello

Stefano De Martino è uno degli uomini italiani più chiacchierati tra il 2019 e il 2020. Il suo celebre nome è quasi sempre presente nelle cronache del gossip, fin dal suo esordio nel talent show Amici di Maria De Filippi. Oltre a essere un personaggio che non si dimentica facilmente, vista la sua bellezza e il suo carisma intrigante, le sue vicende amorose sono l’esca a cui pendono i paparazzi e le varie riviste di gossip.

La rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez ha generato più caos mediatico di quando Stefano ha lasciato la fidanzata e compagna di talent Emma Marrone per la showgirl argentina. L’ex ballerino di Amici e la diva sudamericana hanno tentato un riavvicinamento amoroso soprattutto per il bene del figlio Santiago. L’esperimento non ha dato buoni risultati e le voci suggeriscono divergenze tra le famiglie Rodriguez e De Martino. Conosciamo meglio i fratelli di Stefano De Martino, spesso nascosti nell’ombra.

Molti lettori potrebbero non sapere che Stefano De Martino ha dei fratelli minori. La famiglia è stata spesso messa in ombra da quella di Belen Rodriguez. Il conduttore di Made In Sud Stefano è il maggiore dei tre fratelli, con diversi anni di differenza rispetto alla sorella e al fratello minori. Il fratello minore, Davide De Martino, frequenta il liceo, quindi è un adolescente. Stefano condivide spesso sui social media dediche affettuose per il fratellino.

La somiglianza tra Stefano De Martino e Davide è evidente. Ma anche nel volto di Adelaide De Martino è possibile scorgere tratti riconducibili alla star televisiva. La sorella del conduttore, nata nel 1994, è molto legata a lui. Sono numerosi gli scatti social che li ritraggono teneramente insieme, sempre accompagnati da dolci didascalie. La sorella d’arte si trova a suo agio nell’ambiente sociale dello showbiz, dove ha trovato amiche come Emma Marrone, Cecilia Rodriguez e Gilda Ambrosio. Pare che qualche tempo fa abbia frequentato anche il cantante neomelodico Francesco Marzio. Oggi, invece, attraverso il suo account virtuale, è possibile vederla al fianco di un bel ragazzo di nome Yuri Salemme.