Stefano De Martino e il misterioso video: chi è la voce che dice “Dimmi amore”?

Un video romantico e una voce femminile misteriosa: analizziamo il caso che tiene tutti con il fiato sospeso.

Il video che ha fatto il giro del web Mentre una romantica melodia recita “Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano. Mentre io aspettavo…”, Stefano De Martino pubblica un video. Una scena suggestiva: un arco affacciato sul mare, all’imbrunire, con una barca cullata dalle onde. Ma è la voce femminile in sottofondo, che dice “Dimmi amore”, ad alimentare le chiacchiere dei fan. Non pochi sognano si tratti di Belen Rodriguez. I commenti sotto il post sono una chiara testimonianza dell’interesse: “Chissà di chi è quella voce che dice amore,” scrive un utente curioso.

Ipotesi e supposizioni Le voci non si fermano al video. Molte sono le persone certe del fatto che Stefano stia godendo di una vacanza in Campania in compagnia della presunta nuova compagna. “Ischia sicuro l’isola dell’amore”, commenta qualcuno. Mentre altri fan notano un Stefano più sereno e supportano la sua decisione di lasciare l’ex moglie: “Hai proprio fatto bene… ti vedo più tranquillo e felice”. Ma la domanda resta: a chi è dedicato quel video?

La nuova compagna di Stefano: rivelazioni inaspettate La recente separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha dominato le cronache rosa dell’estate. Nonostante i diretti interessati abbiano mantenuto un certo riserbo, c’è chi non si è fatto attendere con rivelazioni bomba. Fabrizio Corona, noto per i suoi scoop, ha svelato attraverso il suo canale Telegram una notizia sorprendente.

L’identità della nuova fiamma Secondo le parole di Corona: “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. È stato visto in Sardegna da alcuni miei conoscenti”. E chi sarebbe questa misteriosa ragazza? Un’influencer nota: Beatrice Vendramin, attrice, influencer, modella, volto di grandi brand e ex fidanzata di un noto personaggio del mondo dello spettacolo.

Questo scenario aggiunge ulteriori tasselli al puzzle della vita sentimentale di Stefano. Rimane solo da attendere ulteriori conferme o smentite direttamente dai protagonisti.