Stefano De Martino, noto ballerino e presentatore televisivo, ha recentemente condiviso su Instagram una serie di immagini della sua lussuosa dimora a Milano. In questo articolo, vi porteremo in un viaggio virtuale attraverso la sua casa, che è stata attentamente progettata e arredata grazie alla collaborazione con due talentuosi professionisti: l’interior designer Vincenzo Sabatino e l’architetto Domenico U Iovine.

Il salotto elegante

Il salotto di De Martino è un’esplosione di eleganza e stile. Le pareti bianche candide fungono da tela ideale per mettere in risalto gli arredi dai colori vivaci e audaci. Il pezzo forte di questa stanza è senz’altro il maestoso divano viola in velluto, prodotto dalla rinomata azienda Biosofa, del valore di circa 10mila euro. Accanto al divano, il pianoforte su cui Stefano De Martino ama esibirsi, un tocco musicale che aggiunge un’atmosfera incantevole alla stanza. Non possiamo dimenticare l’albero di Natale, posizionato con cura in un angolo del salotto e decorato con palline verdi, bianche e rosse, culminante con un elegante fiocco in velluto blu.

La camera da letto raffinata

La camera da letto, pavimentata con un caldo parquet, riflette un’eleganza sobria. Il letto, con una struttura in velluto blu, diventa il punto focale della stanza. Le decorazioni seguono una palette di colori neutri, principalmente nero e beige, creando un ambiente rilassante e accogliente.





La cucina moderna

La cucina di De Martino è un mix di modernità e funzionalità. Dominata da tonalità di grigio con finiture in acciaio, questa cucina è uno spazio che coniuga stile e praticità. Un bancone con una piccola penisola e due sgabelli in acciaio aggiungono un tocco di dinamicità a questa stanza, che è chiaramente pensata per cucinare e condividere momenti conviviali.

L’omaggio di Stefano De Martino ai suoi collaboratori

Nel post su Instagram, Stefano De Martino ha voluto esprimere la sua gratitudine verso i suoi amici e collaboratori Vincenzo Sabatino e Domenico U Iovine, che hanno contribuito in modo significativo alla creazione di questo ambiente straordinario.

Per concludere, il post su Instagram di De Martino mostra chiaramente quanto sia orgoglioso della sua nuova dimora. Non solo la usa come sfondo per le sue esibizioni musicali, ma anche come spazio per condividere la sua gioia e gratitudine con i suoi follower. È evidente che la sua casa non è solo un luogo dove abitare, ma un’estensione della sua personalità, dove può esprimere la sua creatività e il suo talento in ogni angolo. Restiamo in attesa di ulteriori sorprese e condivisioni da parte di Stefano De Martino in questo spazio unico e affascinante.