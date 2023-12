A differenza delle puntate precedenti, in questa tappa il gioco si è fatto più intenso. I sedici giovani cantanti in gara sono stati divisi in due squadre, ciascuna guidata da un capitano di fama: Iva Zanicchi, affiancata da Mietta e Cristina Scuccia, e Fausto Leali, con Benedetta Caretta e Anna Tatangelo al suo fianco.

Questo cambiamento nelle regole ha portato subito grande tensione e spettacolo, con il punteggio record di quattro 10 assegnato per la prima volta dalla giuria. Questo incredibile riconoscimento è stato attribuito a Sofia Leto, grazie alla sua toccante interpretazione di “Arrivederci Amore Ciao”.

Duetti Memorabili

La serata è proseguita con una serie di duetti memorabili, il cui punto culminante è stato l’applauso in piedi ottenuto da Marta Viola e Benedetta Caretta.





La terza fase della gara ha continuato a regalare al pubblico performance straordinarie. Andrea Carpinteri, con la sua intensa esecuzione di “Ovunque Sarai” dedicata alla nonna, ha commosso tutti. Marta ha trionfato con quattro voti da 10, eseguendo una straordinaria versione di “Samuel”, sconfiggendo Pietro e la sua affascinante interpretazione di “The Great Pretender”. Inoltre, si è svolto uno scontro epico tra Nicole Corrente, che ha ricevuto un’altra meritata standing ovation per la sua interpretazione di “Cuore”, e Carola Boccadoro con “One and Only”. Eric ha sorpreso il pubblico con “Father and Son”, mentre Laura Pizio ha rappresentato la squadra di Iva Zanicchi con la sua performance.

Alla fine di questa eccezionale fase, la squadra di Iva Zanicchi ha accumulato 494 punti, ma la squadra di Fausto Leali è rimasta in testa con 498 punti.

Esibizioni Corali e Risultati

In questa semifinale di Io Canto Generation, invece della classica gara sprint, i ragazzi, insieme ai loro capitani, si sono sfidati in due emozionanti esibizioni corali, eseguendo una serie di brani famosi. La squadra di Fausto Leali ha offerto un medley che includeva canzoni dei Queen, degli Abba e di Elton John, mentre il team Zanicchi ha proposto una performance con brani degli stessi Queen, Elton John e nuovamente Abba.

Al termine delle esibizioni corali, è giunto il momento di scoprire quale delle due squadre avesse vinto la serata e guadagnato l’accesso diretto in finale per tutti i suoi otto componenti. La squadra classificatasi al secondo posto, invece, avrebbe dovuto affrontare il ballottaggio, con quattro dei suoi membri destinati all’eliminazione.

La giuria ha assegnato 583 punti al team di Fausto Leali, mentre il team di Iva Zanicchi ha ottenuto 575 punti. Il voto del pubblico ha confermato il primato del team Leali-Caretta-Tatangelo, con 632 punti contro i 623 della squadra Zanicchi-Mietta-Scuccia.

I due ragazzi salvati dalla giuria sono stati Daniele Mattia Inzucchi e Andrea Carpinteri, mentre i rimanenti sei hanno dovuto esibirsi nuovamente con le loro esibizioni più significative:

Carola Boccadoro

Aurora Castellani con “Sono solo Parole”

Samuele Spina con “Jailhouse Rock”

Maria D’Amato con “Resta cummè”

Pietro Agnello con “Following in love”

Laura Pizio con “Forse sei tu”

La sfida continua, e non vediamo l’ora di scoprire chi avrà il privilegio di avanzare verso la finale di Io Canto Generation. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul talent show musicale più emozionante della televisione italiana.