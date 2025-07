Giorgia è tornata a casa: la 15enne scomparsa a Reggio Calabria ritrovata dopo giorni di angoscia

Si è finalmente conclusa con un esito positivo la vicenda di Giorgia, la quindicenne che era scomparsa a Reggio Calabria nella notte tra il 17 e il 18 luglio. Dopo un periodo di oltre dieci giorni di ricerche incessanti e appelli disperati da parte della famiglia, la ragazza è stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute.





Il caso aveva generato grande preoccupazione nella comunità locale e aveva mobilitato le forze dell’ordine, che hanno lavorato senza sosta per localizzare l’adolescente. La famiglia di Giorgia aveva lanciato numerosi appelli pubblici, tra cui il toccante invito dei genitori: “Aiutateci, vi preghiamo, riportateci nostra figlia”. La loro richiesta di aiuto aveva trovato ampio eco sui media e sui social network, coinvolgendo cittadini e associazioni nella ricerca.

Durante le indagini, il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv aveva diffuso un identikit della giovane, sollecitando chiunque avesse informazioni a contattare immediatamente il numero di emergenza 112. L’organizzazione aveva anche ricordato che ospitare una minorenne per la quale è stata presentata una denuncia di scomparsa costituisce un reato.

Il 24 luglio scorso era circolata la notizia che la ragazza si fosse presentata spontaneamente presso una stazione dei Carabinieri. Tuttavia, questa informazione era stata prontamente smentita dalla madre di Giorgia, che aveva continuato a chiedere collaborazione e vigilanza da parte della comunità.

Il lieto fine è arrivato dopo undici giorni di ricerche: la quindicenne è stata ritrovata e successivamente condotta presso la Questura di Reggio Calabria, dove ha avuto un colloquio con il procuratore Roberto Di Palma. Nel frattempo, i genitori sono stati ascoltati dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato. L’avvocato della famiglia, Fabio Iannò, ha espresso gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito alle indagini e al ritrovamento della giovane: “Ringrazio tutti a nome della famiglia, ringrazio tutto l’entourage del dottor Di Palma per aver lavorato in maniera seria e professionale da oltre undici giorni. Ringraziamo anche tutti coloro che si sono spesi per la ricerca della ragazza, che sta bene e, adesso, si trova in cura degli specialisti”.

Attualmente, le autorità stanno conducendo ulteriori accertamenti per chiarire dove e con chi Giorgia abbia trascorso i giorni della sua scomparsa. Per garantire la riservatezza delle indagini e tutelare la giovane, non sono stati divulgati dettagli specifici riguardo alle circostanze del ritrovamento.

L’intera comunità di Reggio Calabria ha accolto con sollievo la notizia del ritrovamento della ragazza. Questo caso ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra cittadini, associazioni e forze dell’ordine nelle situazioni di emergenza. La famiglia di Giorgia continua a ricevere il supporto degli specialisti per affrontare questa delicata fase post-ritrovamento.

La vicenda di Giorgia si aggiunge a quella di altre giovani scomparse recentemente in Italia, come il caso della quattordicenne ritrovata dopo sette giorni in Piemonte. Questi episodi sottolineano la necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati alle scomparse di minori e sull’importanza di agire tempestivamente per il loro ritrovamento.

Le indagini su questo caso proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di chiarire ogni aspetto legato alla scomparsa della giovane. Nel frattempo, la famiglia può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo giorni di angoscia e incertezza.