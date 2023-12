Film:

Rai Due, 21:20 – Io sono Babbo Natale

Ettore, appena uscito dal carcere di Regina Coeli, viene allontanato dalla sua ex banda. Sconfortato, viene avvicinato da un anziano un po’ svitato, Nicola. Entra in confidenza con lui sperando di poterlo raggirare per derubarlo: in realtà, il bizzarro vecchietto è Babbo Natale! Il rapporto che nasce tra loro aiuta Ettore a cambiare e migliorarsi, come uomo e come padre.

Rai 4, 21:20 – C’era una volta a… Hollywood

Rick Dalton, attore televisivo di telefilm western in declino, e la sua controfigura Cliff Booth cercano di ottenere ingaggi e fortuna nell’industria cinematografica al tramonto dell’età dell’oro di Hollywood alla fine degli anni ’60. La loro storia si intreccia fatalmente con quella dei vicini di casa, Roman Polanski e sua moglie Sharon Tate, proprio alla vigilia del massacro di Cielo Drive.

Rai Movie, 21:10 – L’arbitro

Italia, anni ’70. Carmelo Lo Cascio è un rigido arbitro di serie A che trascura la famiglia per fanatismo della professione. Suo malgrado, però, è anche vittima delle donne.





Sky Cinema, 21:15 – Che vuoi che sia

Un uomo lancia una sfida al web, chiedendo soldi per un video pornografico di lui e la propria ragazza, per finanziare il lavoro ed essere così in grado di permettersi di avere un bambino.

Iris, 21:00 – I quattro del Texas

Due uomini d’affari avversari devono unire le forze per proteggere una ingente somma di denaro da un fuorilegge che vuole appropriarsene.

Intrattenimento:

Rai Uno, 21:30 – Sanremo Giovani

In diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, la finale di Sanremo Giovani 2023 condotta da Amadeus con 12 Artisti in gara. Nel corso della serata sarà presente anche il Cast degli Artisti Campioni in gara al 74° Festival di Sanremo.

Attualità:

Rai Tre, 21:20 – Avanti Popolo

L’attualità, la quotidianità, con i suoi temi e problemi da affrontare ogni giorno discussi in studio dal popolo: tutto questo è al centro del nuovo talk show “Avanti popolo”, condotto da Nunzia De Girolamo. Protagonista indiscusso della trasmissione sarà quindi il popolo: quello che ha fatto la storia, ma anche quello che l’ha subita.

Italia 1, 21:27 – Le Iene

Un classico dell’attualità, “Le Iene”, offre reportage e inchieste su temi di interesse pubblico.

Sport:

Canale 5, 20:47 – Napoli – Frosinone per la Coppa Italia

In diretta dallo stadio Maradona i partenopei guidati da Walter Mazzarri sfidano i ciociari di Eusebio Di Francesco.

Questa è solo una panoramica dei programmi in TV per la serata del 19 dicembre 2023. Speriamo che questa guida ti aiuti a scegliere cosa guardare in base ai tuoi interessi. Buona visione!