Stefano D’Orazio malattia e quando è morto?

Il mio amato marito Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh, è tragicamente scomparso a causa di un covide il 6 dicembre 2020. La sua morte mi ha lasciato un dolore che non passerà mai. Non ho potuto nemmeno dirgli addio a causa della pandemia, e so di non essere sola in questa esperienza.

Stefano D’Orazio era un artista e musicista incredibile, batterista di grande successo del gruppo I Pooh. Purtroppo è morto lo scorso novembre 2020 a causa di complicazioni dovute alla Covid-19. Ha avuto molte storie d’amore nella sua vita, ma ha sposato Tiziana Giardoni solo nel 2017, dopo una convivenza di circa 10 anni. Pur non avendo mai avuto figli propri, ha cresciuto con amore una bambina come se fosse sua: Silvia Di Stefano, primogenita di Lena Biolcati, con la quale ha avuto una lunga relazione.

Chi è l’amata figlia di Stefano D’Orazio?

Stefano e Silvia avevano un legame speciale, unito dalla comune passione per la musica. L’ha cresciuta come se fosse sua figlia, con la quale ha avuto una lunga relazione insieme alla madre, Lena Biolcati. Per lei scrisse anche una canzone, “Grande amore”, che vinse nella sezione nuove proposte del Festival di Sanremo 1986. Il legame tra Stefano e Silvia non ha eguali e l’amore di lui per lei è immenso!