Stop al Reddito di Cittadinanza: La storia di Tina Carratù

La storia di Tina Carratù, una donna coraggiosa e resiliente, è diventata virale sui social, rivelando le difficoltà e le ingiustizie di un sistema che lascia molte persone senza un sostegno economico adeguato.

Dalla perdita del marito al sostegno del Reddito di Cittadinanza

Tina Carratù ha dovuto affrontare una drammatica svolta nella sua vita nel dicembre del 2017, quando suo marito è scomparso lasciandola sola con un figlio minorenne. Senza una pensione di reversibilità e con un lavoro informale che le garantiva appena 500 euro al mese, Tina ha cercato di andare avanti, ma le difficoltà erano molte e il futuro sembrava incerto.

Il salvagente del Reddito di Cittadinanza

Nel 2019, una luce di speranza è arrivata con il Reddito di Cittadinanza, che le ha offerto un sostegno di circa 800 euro al mese. Questo sussidio le ha permesso di tornare a respirare, pagare l’affitto e coprire le spese necessarie per la sopravvivenza. Con il Reddito di Cittadinanza, Tina ha ritrovato la dignità e la possibilità di curarsi adeguatamente.

Le difficoltà nel trovare lavoro al Sud

Tina ha sempre cercato di lavorare, ma al Sud, le opportunità sono scarse e le aziende spesso offrono salari bassi e condizioni precarie. La mancanza di rispetto per i contratti collettivi nazionali crea un ambiente difficile per chi cerca un lavoro dignitoso.

L’angoscia dell’annullamento del Reddito

Tuttavia, la felicità e la stabilità che Tina ha trovato con il Reddito di Cittadinanza sono state interrotte da un sms devastante. Il 27 luglio, Tina è stata informata che il suo Reddito sarebbe stato sospeso, lasciandola nell’angoscia di cosa sarebbe successo dopo. Senza il sostegno economico, teme di dover tornare a elemosinare aiuti e rischia di perdere la sua casa e la sua dignità.

La lotta per una vita dignitosa

La storia di Tina Carratù è solo uno dei tanti esempi di persone che lottano per una vita dignitosa e per la possibilità di curarsi adeguatamente. Il Reddito di Cittadinanza ha rappresentato un salvagente, ma la sua sospensione mette a rischio il futuro di Tina e di tante altre persone in situazioni simili.

La storia di Tina Carratù è un monito sulla necessità di garantire un sostegno adeguato a chi si trova in difficoltà e di lottare contro lo sfruttamento e l’ingiustizia nel mondo del lavoro. Il Reddito di Cittadinanza è stato un passo avanti, ma è fondamentale garantire una reale protezione sociale per tutti coloro che ne hanno bisogno. Nessuno dovrebbe essere costretto a vivere nell’incertezza e a chiedere elemosina per sopravvivere.