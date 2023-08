Totti-Blasi: La vicenda dei Rolex continua, la conduttrice subisce un’altra sconfitta

La contesa tra Ilary Blasi e Francesco Totti riguardo ai Rolex non sembra avere fine. L’appello della conduttrice è stato bocciato dal Tribunale civile di Roma, che ha ritenuto infondati i suoi punti di contestazione. Questa nuova sconfitta si aggiunge alla precedente battaglia riguardo al centro sportivo della Longarina.

La sentenza del Tribunale di Roma

Il Tribunale ha respinto l’appello di Ilary Blasi, confermando la decisione precedente che stabiliva il compossesso dei preziosi orologi svizzeri. Ciò significa che i Rolex non possono essere considerati doni coniugali e devono essere riportati in un luogo sicuro accessibile a entrambi i coniugi. Ilary ha avuto due mesi di tempo per eseguire questa disposizione, ma il termine è scaduto, e ora dovrà agire con urgenza.

Il numero di Rolex in questione

Durante l’istruttoria del primo grado, la stessa Blasi aveva ammesso di aver prelevato 6 o 7 Rolex. Di conseguenza, non può più sostenere di averne avuti solo 2 o al massimo 4. Dovrà restituire gli orologi presi, e se qualcuno dovesse mancare, dovrà fornire spiegazioni dettagliate sulla sua scomparsa. Francesco Totti ha presentato tutte le fatture di pagamento rilasciate da concessionari Rolex ufficiali, dimostrando di possedere diversi pezzi, e questo potrebbe mettere in difficoltà la conduttrice.

La fine delle richieste

Infine, il collegio giudicante ha stabilito che non ci sono ulteriori beni che Ilary possa reclamare dopo tanto tempo. La causa davanti al giudice Frettoni è durata mesi, durante i quali avrebbe avuto modo di accorgersi di eventuali mancanze di altri oggetti di valore. Questo smacco si somma alla precedente sconfitta riguardo al caso Longarina, dove oltre a restituire il centro sportivo, la sorella di Ilary, Silvia Blasi, dovrà pagare alla famiglia Totti una somma significativa per canoni di affitto non pagati.

