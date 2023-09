Successo Straordinario per “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” nella Terza Stagione

Un Debutto Esplosivo

Lunedì 25 settembre, Rai 1 ha visto il ritorno trionfale della terza stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. Il successo di questa serie ha spazzato via la concorrenza in prima serata, incluso il Grande Fratello su Canale 5. Con uno share del 27,1% e ben 4.624.000 spettatori, è stato un vero e proprio trionfo. Questo risultato conferma la passione del pubblico per le avvincenti storie di Imma, interpretata da Vanessa Scalera, un volto nuovo per il pubblico Rai, ma capace di conquistare gli spettatori.

Ma Quali Sono i Segreti di Questo Successo?

Un Personaggio Reale e Autentico

Imma Tataranni è un personaggio con cui è facile identificarsi e sentirsi vicini. È una donna forte e determinata, ma molto lontana dall’essere una supereroina. È un personaggio fuori dagli schemi, pieno di difetti e alle prese con le sfide quotidiane, compreso il difficile rapporto con sua figlia adolescente. La sua autenticità la rende una donna prima ancora che un personaggio. Il regista della serie, Francesco Amato, ha dichiarato: “Ho sempre immaginato Imma come una macchia di colore in un ambiente realista, ed è proprio questo che ho cercato di rendere sullo schermo. Il personaggio di Imma sposta in avanti la contemporaneità della figura femminile. È una donna puntuta che ha la forza di emergere in un mondo maschilista e complicato.”

La Magia di Matera

Matera, con i suoi suggestivi paesaggi e atmosfere uniche, è una location che raramente compare in televisione. Questa scelta affascina e incuriosisce il pubblico, portandolo alla scoperta dei luoghi più caratteristici della città, dai famosi Sassi agli alberghi diffusi, dalla frazione agricola La Martella alla Gravina di Laterza, fino alle sale del Museo Archeologico Nazionale.

Storie Potenti

Le storie della serie sono un elemento chiave del suo successo. Scritte da Mariolina Venezia, le trame dei delitti si intrecciano con vicende sentimentali e temi sociali. La scrittrice stessa ha dichiarato: “Imma simboleggia la forza dei deboli che credono in sé stessi. Ho avuto la fortuna di raccontare una donna del Sud affamata di vita, capace di scegliere e di non farsi piegare.” Questo tema della rivalsa dei più deboli è presente in molte situazioni della serie, creando un profondo legame di empatia tra gli spettatori.

Una Nuova Protagonista

La scelta di un volto praticamente sconosciuto per interpretare Imma, come Vanessa Scalera, ha contribuito a rendere il personaggio ancor più credibile e autentico. L’interpretazione magnifica di Scalera è stata una ventata d’aria fresca nel mondo della fiction televisiva. Come ha affermato l’attrice stessa: “Scegliere me come protagonista è stato un atto di coraggio da parte della Rai. Un piccolo terremoto nel panorama televisivo italiano.”

In conclusione, “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore” ha catturato il cuore degli spettatori grazie a un personaggio autentico, una location affascinante, storie potenti e l’interpretazione straordinaria di Vanessa Scalera. Questa serie continua a dimostrare il suo valore e a conquistare il pubblico italiano.