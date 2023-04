Svolata nell’assassinio della madre del “tiktoker” Donato De Caprio

S.R 47, una donna, è stata fermata dopo essere stata portata alla Questura di Napoli e interrogata in relazione all’omicidio di Rosa Gigante, una donna di 72 anni che è stata aggredita e uccisa nella sua abitazione nel quartiere Pianura di Napoli a seguito di una presunta lite. L’aggressore avrebbe anche tentato di dare fuoco al corpo della defunta.

L’efferatezza dell’omicidio e il fatto che la donna sia la madre del noto food influencer Donato De Caprio, il salumiere della Pignasecca che ha raggiunto la notorietà grazie ai suoi panini confezionati presentati con umorismo tutto napoletano e con il fortunato slogan “con la mollica o senza?”, hanno suscitato un grande clamore. La sua impressionante presenza sui social è dimostrata dai suoi 3 milioni di follower.

I dettagli della situazione sono ancora da definire, anche se gli indizi suggeriscono che si tratta di un disaccordo all’interno dell’area locale. L’individuo in questione è una donna che abita nel palazzo di via Vicinale Sant’Aniello, lo stesso in cui viveva Rosa Gigante, al primo dei due piani del complesso di case popolari.

Numerosi curiosi si sono subito radunati fuori dall’abitazione della donna e diverse testimonianze, soprattutto femminili, sono state pronte a testimoniare l’atmosfera spesso tumultuosa che si respirava all’interno dell’abitazione.

Donato, accompagnato da amici e familiari, è stato uno dei primi ad arrivare. Sul corpo della vittima erano presenti segni visibili di aggressione e bruciature. Questa misura cautelare, disposta durante le indagini preliminari, può essere impugnata e la persona indagata si presume innocente fino alla sentenza definitiva.