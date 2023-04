Ci amiamo… Isola dei Famosi, sconvolgente rivelazione in diretta: la naufraga e il volto della tv sono una coppia

Lunedì 17 aprile 2023, Ilary Blasi ha inaugurato la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che ha visto un nuovo cast di partecipanti, con Enrico Papi che ha preso il ruolo precedentemente ricoperto da Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Entrando in studio, la conduttrice ha salutato calorosamente l’ex compagno, alludendo all’ex marito Francesco Totti.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha dichiarato: “Una persona che mi è stata vicina e che è stata al mio fianco non c’è più”. Questa affermazione ha scatenato una raffica di speculazioni sul fatto che la persona in questione fosse Francesco Totti, a causa della procedura di divorzio in corso che ha fatto parlare di sé in tutta Italia. Ilary Blasi ha poi chiarito: “Mi riferisco a Nicola Savino”.

È stato confermato che un personaggio di spicco dell’Isola dei famosi è stato coinvolto in una relazione sentimentale con un VIP.

Il programma è poi iniziato con la presentazione dei naufraghi, divisi in tribù di uomini, donne e coppie. Il video di presentazione di uno dei naufraghi è servito a confermare una relazione che in precedenza era stata solo ipotizzata, nonostante le prove.

Inoltre, Claudia Motta fa parte del cast dell’Isola dei Famosi 2023, che di recente è stata oggetto di speculazioni a causa della sua presunta relazione con Simone Rugiati. Nonostante le voci, la modella e lo chef e personaggio televisivo non hanno confermato ufficialmente la notizia.

In seguito, con grande sorpresa, ha divulgato l’intero filmato mandato in onda prima del suo arrivo a Cayo Cochinos. Il video mostrava una foto di Simone Rugiadi e il naufrago alla fine ha confermato: “Ho una relazione con una persona. Questo viaggio si rivelerà utile anche per valutare il nostro legame”.