Chi è che ha ucciso Rosa Gigante, Stefania Russolillo, e perché ha ammazzato la madre di Donato De Caprio

Stefania Russolillo, nata a Napoli il 14 aprile 1976, è stata identificata come l’autrice dell’omicidio di Rosa Gigante, la madre del salumiere di TikTok Donato De Caprio, titolare del negozio “Con briciole o senza?”. Dopo sette ore di interrogatorio, Russolillo ha confessato l’uccisione dell’anziana vicina, adducendo un astio che era presente da tempo: “Mi teneva costantemente sotto controllo e prendeva anche la mia posta dalla cassetta. Era una scavezzacollo”.

La signora Russolillo, sposata e con un figlio piccolo, è stata arrestata con l’accusa di omicidio, come riporta il Morning Post. Il suo profilo Facebook non alludeva a una simile tragedia: era composto da video e post dedicati al suo cane di casa, oltre a qualche frecciatina rivolta a persone anonime “che dovrebbero farsi gli affari loro”, e a numerose foto di famiglia, cene e pranzi, dando l’impressione di un profilo “normale”. Oggi, però, è accaduto qualcosa che ha portato alla lite finale tra le due donne sul profilo aperto della signora Russolillo, con insulti e commenti pieni di sdegno e risentimento.

Donato De Caprio, nota star dei social media e titolare di una salumeria in Pignasecca, ha fatto ritrovare la madre 73enne, Rosa Gigante, nella sua abitazione avvolta da una pozza di sangue, con la tempia brutalmente colpita con un martello e un filo di ferro avvolto intorno al collo. Come se non bastasse, il criminale avrebbe tentato di incenerire il corpo.