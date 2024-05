Demi Moore: «Nuda a 61 anni, non temo l’invecchiamento. Per girare quelle scene ho dovuto sentirmi fragile»

A Cannes, Demi Moore ha riscoperto se stessa, nonostante non abbia vinto il premio per la migliore interpretazione femminile, assegnato invece a Karla Sofía Gascón.





Demi Moore ha vissuto un significativo rilancio alla 77ma edizione del Festival di Cannes. Nonostante il premio per la migliore interpretazione femminile sia andato all’attrice trans Karla Sofía Gascón e alle altre protagoniste di Emilia Pérez, Moore ha conquistato il pubblico con la sua performance nel film The Substance di Coralie Fargeat. Questa pellicola, premiata per la miglior sceneggiatura, ha visto Demi Moore protagonista senza veli in un body horror dal forte impatto femminista.

L’ultima volta che Demi Moore era stata a Cannes risale al 1997, quando accompagnò l’allora marito Bruce Willis per il film Il quinto elemento. Quest’anno, invece, Moore è tornata al centro dell’attenzione, partecipando con un film in concorso e vivendo un vero e proprio rilancio di carriera a 61 anni. Con film-cult come Ghost e Proposta indecente alle spalle, Demi ha dimostrato di essere ancora in forma, tanto da sfoggiare un nudo frontale che ha lasciato il pubblico senza parole. Inoltre, ha lanciato un potente messaggio anti-ageing attraverso il suo ruolo.

Demi Moore, la rinascita

In The Substance, Demi Moore interpreta un’istruttrice di aerobica che, licenziata per l’età, tenta di ringiovanire. Ma nella vita reale, Demi ha abbracciato il passare del tempo, mostrandosi sempre radiosa sul red carpet in abiti firmati Schiaparelli, con l’inseparabile chihuahua Pilaf al seguito. Ha anche partecipato al gala Amfar, contribuendo a raccogliere 16 milioni per la ricerca sull’Aids.

Demi Moore ha confessato che all’inizio era nervosa, non avendo mai avuto un film in concorso a Cannes, ma l’entusiastica accoglienza del pubblico e della critica per The Substance le ha dato grande gioia. “Ho sentito un profondo amore per il cinema,” ha raccontato. Il film è stato una sfida per lei, spingendola fuori dalla sua comfort zone, soprattutto nelle scene di nudo insieme a Margaret Qualley, che interpreta la versione ringiovanita del suo personaggio. Nonostante l’apparente vulnerabilità, Moore si è sentita al sicuro grazie al sostegno di Qualley e della regista Fargeat.

La violenza nel film

La nudità non è una novità per Demi Moore, già apparsa senza veli in Striptease e Proposta indecente. Tuttavia, ha sottolineato come il contesto sia fondamentale: in The Substance, il nudo serve a veicolare la storia senza sessualizzazione. La violenza presente nel film, che ha sconvolto molti spettatori, è stata volutamente inserita per denunciare la violenza contro le donne, sia quella perpetrata dagli uomini che quella autoinflitta dalle donne stesse per conformarsi ai canoni estetici della società.

Demi Moore non si sente discriminata a causa dell’età e afferma di non temere il passare del tempo. “L’invecchiamento sfugge al nostro controllo e può portarci a non accettare noi stessi,” ha detto, lodando Coralie Fargeat per aver trattato questi temi in modo eccellente. Moore spera che The Substance possa aprirle nuove porte nel mondo del cinema, ma è già soddisfatta delle opportunità che il film le ha offerto, permettendole di crescere non solo come attrice, ma anche come persona.

Il Festival di Cannes 2024 ha visto Demi Moore brillare in una nuova luce. La sua performance in The Substance ha dimostrato che, nonostante gli anni, la sua carriera può ancora riservare grandi sorprese. Con un forte messaggio di accettazione di sé e un ruolo che sfida i canoni tradizionali, Moore ha dimostrato di essere una forza inarrestabile nel panorama cinematografico. La sua partecipazione a Cannes segna non solo un ritorno alla ribalta, ma anche un esempio di come l’arte possa affrontare temi complessi e universali come l’invecchiamento e la violenza di genere.

La sua esperienza a Cannes è stata un mix di emozioni, dalla tensione iniziale alla gioia per l’accoglienza ricevuta, culminando in una presenza costante e affascinante sul red carpet. Demi Moore ha conquistato il pubblico e la critica, mostrando che il suo talento e il suo carisma sono sempre vivi e vibranti.