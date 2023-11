Tale e Quale Show: Ilaria Mongiovì trionfa come vincitrice

La puntata del 10 novembre di Tale e Quale Show è stata un concentrato di emozioni, con una sfida avvincente tra i migliori interpreti del 2022 e del 2023.

La giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il “Vittorio Sgarbi” interpretato da Claudio Lauretta, ha riservato una sorpresa speciale: la partecipazione di Antonella Clerici.

La decima esibizione della serata è stata quella di Jasmine Rotolo, che ha incantato il pubblico interpretando Tina Turner con il suo celebre brano “The Best”. Ancora una volta, ha dimostrato di essere un’artista indimenticabile, dotata di una voce inconfondibile. Anche gli altri concorrenti non sono stati da meno, mostrando grandi talenti.





Le esibizioni di Jasmine Rotolo e Luca Gaudiano hanno ricevuto grandi complimenti da parte di Antonella Clerici e Loretta Goggi. Cristiano Malgioglio, come al solito, non ha risparmiato le sue critiche graffianti: “Hai imitato una tigre, ma sei stato un agnellino”. Anche Giorgio Panariello si è allineato alle sue colleghe. Successivamente, è stata la volta di Luca Gaudiano, che ha emozionato il pubblico con la sua interpretazione del successo di Ed Sheeran “Thinking Out Loud”.

Anche i giudici hanno elogiato le performance. Loretta Goggi ha dedicato parole entusiastiche all’artista in gara, mentre Antonella Clerici ha commentato: “È stato talmente uguale a lui”. Cristiano Malgioglio ha definito l’esibizione “piacevole”, mentre Giorgio Panariello ha sottolineato che ci sono molti artisti che meriterebbero di vincere questa finalissima.

La serata è stata anche ricca di momenti divertenti che hanno fatto sorridere il pubblico. In particolare, le battute di Panariello nei confronti di Malgioglio, soprattutto sul suo modo di parlare, hanno suscitato ilarità sia tra gli spettatori in studio che tra quelli a casa che hanno seguito con interesse la puntata.

Infine, l’ultima concorrente in gara, Elena Ballerini, ha interpretato Lara Fabian. I giudici hanno espresso commenti positivi sulla sua performance, con Panariello e Loretta Goggi che hanno elogiato la cantante. Anche Antonella Clerici ha apprezzato l’esibizione, mentre Malgioglio ha mantenuto il suo stile critico abituale.

Con le votazioni dei giudici a decretare il vincitore, la finalissima si è conclusa con il trionfo di Ilaria Mongiovì. Ha conquistato il pubblico con la sua straordinaria interpretazione nel ruolo di Mariah Carey e la sua celebre canzone “Without You”.