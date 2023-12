Tempo al tempo: fermato l’uomo che perseguitava la sua ex moglie dopo due anni di minacce

Una donna residente a Montefusco, nel corso degli ultimi due anni, ha vissuto un incubo a causa delle minacce e delle persecuzioni del suo ex marito. Dopo la separazione avvenuta nel 2021, la sua ex consorte ha iniziato a perseguitarla senza tregua, trasformando la sua vita in un costante stato di terrore.

Due Anni di Terrore

Le azioni dell’uomo comprendevano sorveglianze ossessive e inseguimenti, sia presso la residenza che sul luogo di lavoro della donna. Questi atti erano accompagnati da messaggi minacciosi, tra cui spiccavano frasi come “Tempo al tempo, preparati la bara” e “Hai le ore contate, sto arrivando”. Anche i suoi post sui social non erano stati inizialmente considerati come prove sufficienti per una denuncia.

La Determinazione Porta alla Giustizia

Nonostante le iniziali difficoltà legali, la determinazione incrollabile della donna ha alla fine prevalso. AvellinoToday riporta che è riuscita a ottenere un provvedimento di allontanamento emesso dal gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura.





Questo provvedimento impedisce all’ex marito di avvicinarsi alla donna e di soggiornare nel comune in cui ora lei risiede. Inizialmente, la sua denuncia per maltrattamenti non aveva ottenuto alcun risultato. Ora, con questa nuova misura di protezione, la sua sicurezza è finalmente garantita.

Le Indagini e le Testimonianze Decisive

Le indagini condotte dai carabinieri di Montefusco hanno dimostrato la gravità delle azioni compiute dall’uomo. Testimonianze cruciali sono giunte dalla figlia, dal padre dell’uomo e dai suoi datori di lavoro.

Queste testimonianze hanno rivelato la natura ossessiva delle sue azioni, portando all’emissione del divieto di avvicinamento. Grazie a questo risultato, la donna spera di poter finalmente voltare pagina e mettere alle spalle questo periodo oscuro della sua vita.