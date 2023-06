Temptation Island 2023: Federico si sfoga sul rapporto con Ale, ma lei reagisce - Controcopertina

Nella nuova edizione di Temptation Island, Federico ha espresso parole pesanti nei confronti della sua fidanzata Alessia, che è scoppiata in lacrime.

Ale e Federico hanno partecipato a Temptation Island con un problema da affrontare: mentre lei desidera costruire una vita insieme, lui è incerto sul futuro del loro rapporto. Durante una registrazione, Ale ha avuto modo di vedere un video in cui Federico ha descritto la loro relazione in modo duro:

“Siamo persone molto diverse. Quando siamo insieme, mancano gli argomenti, abbiamo interessi diversi. Lei desidera il matrimonio, ed è comprensibile, ma non è ciò che desidero io. Ci siamo abituati a un’intimità che non scintilla. Non sono sicuro di provare per lei ciò che lei prova per me. Non glielo ho mai detto apertamente, ma non nego neanche la mia mancanza di sentimenti. Quando mi chiede se la amo, cambio discorso. Le dico che le voglio bene, ma evito certe parole perché non sento di provarle. Non sento amore”.

La reazione di Ale alle parole di Federico è stata travolgente. Nel momento della visione del video, Ale ha detto a Federico: “Vattene a fare in co. Sei proprio un idia di mer**”. Tornata al villaggio, si è confidata con i single: “Ma che ci fa qui se non è innamorato? Avrebbe dovuto dirlo. È disgustoso, totalmente disgustoso. Speravo che mi dimostrasse qualcosa qui. Dovrei lasciarlo e continuare con la mia vita. Ma non lo faccio, perché sono stupida”.

Dettagli intimi della loro relazione

Durante il falò, Ale ha visto un altro video in cui Federico parlava con gli altri fidanzati, svelando particolari intimi della loro relazione. Federico ha dichiarato che non può dire che gli piace qualcosa perché Ale lo accontenta subito: “Lei è accondiscendente. Se le chiedo di leccare il prato, lo fa. Se gli dico che se dipinge tutto il prato di rosso con la lingua ci sposiamo, lo fa. Viene qui e dipinge tutto il prato con la lingua”. Inoltre, ha parlato dell’intimità con Alessia, esprimendo la sua insoddisfazione: “Nonostante sia una bella ragazza, non c’è scintilla. Mi vedo ancora con lei tra vent’anni? No, non credo”. Questo ha fatto piangere Alessia, che ha commentato: “Allora perché sta con me? Sono solo un passatempo? Dice che non mi dice certe cose perché sa che mi farebbero male. È meglio che mi menta?”. Nel video, Federico continua a pronunciare parole pesanti come macigni, ridendo:

“Non ho voglia di fare sesso con lei, non ho voglia di farci nulla. Quando usciamo a cena, non so di cosa parlare. Ogni tanto, povera lei, mi dice che su YouTube dicono che non è un bene. Non serve YouTube o uno psicologo per capire che se non abbiamo rapporti sessuali da un mese, c’è qualcosa che non va”.

Ale è rimasta senza parole: “Lui ride, è disgustoso. La maggior parte delle cose che ha detto, non le ho mai sentite. Se sta così male con me, non dovrebbe prendermi in giro. Da questo momento, mi considero single perché non voglio una persona del genere al mio fianco. Voglio mettermi al primo posto per una volta. Penso di meritare una persona migliore”.

Ale si avvicina al single Lollo, l’indifferenza di Federico

Durante il falò, anche Federico ha visto un video di Ale. La sua fidanzata, consolata dal single Lollo, piangeva perché sentiva la sua mancanza. Inoltre, sembrava sentirsi in colpa nei confronti del fidanzato per le confidenze fatte al tentatore. Federico ha commentato: “Non me l’aspettavo, ma penso che un video del genere mi abbia quasi sollevato. Non ho provato gelosia”. Filippo Bisciglia gli ha mostrato un altro video in cui Lollo e Ale sembravano sempre più complici. Tuttavia, Federico è apparso tranquillo e ha espresso il dubbio che lei stia cercando di fargli provare gelosia.