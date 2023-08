Tensioni tra i genitori di Kata: Miguel Angel trasportato all’ospedale

Il Contesto Drammatico

Nel tumultuoso contesto della scomparsa di Kata, avvenuta lo scorso 10 giugno, emergono nuove tensioni tra i genitori. L’ambiente emotivo, già carico di dolore e preoccupazione, culmina in un acceso diverbio tra Miguel Angel Chicclo Romero e Katherine Alvarez.

Dettagli dell’Episodio

Durante il pomeriggio, mentre le forze dell’ordine cercavano di calmare la situazione, Miguel, sopraffatto dall’emozione, ha:

* Rotto una bottiglia a terra.

* Minacciato di autolesionarsi con i cocci di vetro, sebbene non abbia portato avanti tale minaccia.

Il Rapido Intervento

Le squadre del 118 hanno prontamente agito, trasportando Miguel in ospedale a Careggi per ulteriori controlli. Fortunatamente, è stato dimesso nella stessa serata.

L’Antefatto

Il litigio si è scatenato nella zona di Firenze, dove la famiglia peruviana risiede temporaneamente. Dalle prime ricostruzioni:

* Katherine era all’interno dell’abitazione.

* Miguel si trovava fuori.

* Gli equipaggi delle Volanti sono intervenuti, cercando di mediare e pacificare gli animi.

Le voci suggeriscono che Katherine non avesse permesso a Miguel di rientrare in casa, generando così un acceso scontro verbale tra i due. Gli urli hanno destato l’attenzione dei vicini, che hanno prontamente avvisato le forze dell’ordine. Miguel, visibilmente turbato, ha quindi minacciato di farsi del male.

Storia di Drammi Precedenti

Non è la prima volta che i genitori di Kata manifestano segni di grave disagio. Si ricorda che:

* L’11 giugno, Miguel, sconvolto dalla notizia del rapimento, ha ingerito del detersivo. Fu poi sottoposto a lavanda gastrica all’ospedale San Giovanni di Dio a Torregalli.

* Il 12 giugno, Katherine ha bevuto una piccola quantità di candeggina, venendo prontamente ricoverata all’ospedale di Careggi per un trattamento simile.

Il Futuro dell’Uomo

Miguel è attualmente in osservazione in ospedale. Tuttavia, fonti della polizia confermano che l’incidente non ha portato a conseguenze penali. La loro storia, carica di sofferenza e angoscia, evidenzia la fragilità emotiva di due genitori che affrontano un dolore insopportabile.