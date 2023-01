Terra Amara, sai chi è Azize nella vita di tutti i giorni? Cosa sappiamo su di lei

La soap opera Terra Amara ha saputo conquistare i cuori di milioni di persone in tutto il mondo. I fan non possono fare a meno di seguire le vicende della serie, che si arricchisce di colpi di scena e sorprese puntata dopo puntata. Ma chi è l’attrice che interpreta Azize?

Serpil Tamur è la donna che impersona Azize nella celebre soap. Nata nel 1944 a Rodi (Grecia), ha 78 anni ed è una regista e attrice di grande talento. Si è diplomata presso il Conservatorio di Ankara nel 1963 e ha poi intrapreso una carriera nel cinema e nella televisione. Nel 1989 ha partecipato alla miniserie Samanyolu e – l’anno seguente – è approdata al cinema con il film Ark Filmlerinin Unutulmaz Yonetmeni.

Nel 2018, Serpil Tamur ha raggiunto la popolarità anche in Italia grazie al ruolo di Azize “Haminne” nella soap opera Terra Amara. L’attrice è sposata con Uygur Tamur e molto attiva sui social, dove condivide scatti della sua vita quotidiana e professionale. Il suo profilo Instagram conta migliaia di followers che la sostengono in ogni progetto.

I telespettatori sono ora in attesa delle prossime puntate di Terra Amara, che promettono di regalare altre sorprese.

Azize è stata una figura molto amata dagli spettatori della popolare soap opera Terra Amara. Questo articolo approfondisce il suo personaggio e fornisce ulteriori informazioni su di lei.

Sin dal suo esordio, la celebre serie ha catturato l’attenzione di un gran numero di persone in tutto il mondo. Gli spettatori rimangono affascinati da ogni episodio che svela sviluppi inaspettati e trame avvincenti.

C’è molta curiosità intorno all’attrice che interpreta Azize e alla sua carriera professionale. Ecco alcuni fatti degni di nota su di lei.

Terra Amara ha raccolto subito un vasto consenso.

Terra Amara, la celebre soap opera in onda sulle reti Mediaset, ha catturato l’attenzione del pubblico italiano. La trama, ambientata nel passato, segue le vicende di Zuleyha e Yilmaz, due amanti che devono affrontare un destino difficile. Questa serie è stata in grado di appassionare i telespettatori e di emozionarli per scoprire quali sorprese riserva ogni episodio. Lei è una giovane sarta di Istanbul, mentre lui è un umile meccanico che è stato accolto dal suo datore di lavoro dopo la scomparsa dei genitori. Purtroppo, le speranze della coppia di stare insieme vengono infrante da una dura realtà. Gli spettatori sono stati subito incuriositi dagli attori che interpretano i personaggi della soap opera e molti sono curiosi di sapere chi interpreta Azize. Si tratta infatti della madre di Hunkar, l’anziana signora che ha fatto un’importante rivelazione a Fekeli. Ecco ulteriori informazioni sull’attrice.

Cosa si può dire di Serpil Tumur e della sua vita privata?

Serpil Tamur, nata nel 1944 a Rodi, in Grecia, è un’attrice e regista di 78 anni. Grande appassionata di cinema e televisione, si è diplomata al Conservatorio di Ankara nel 1963. In seguito ha iniziato a lavorare nella direzione generale dei teatri di Stato, per poi passare alla televisione e al cinema. La sua carriera televisiva dura molti anni, fino al 2022, e il suo primo film è Ark Filmlerinin Unutulmaz Yonetmeni del 1989.

L’attrice ha raggiunto la notorietà in Italia grazie al ruolo di Azize “Haminne” nella soap opera Terra Amara, andata in onda dal 2018 al 2022. È sposata con Uygur Tamur. Molto attiva sui social media, carica spesso post che ritraggono la sua vita quotidiana e il suo lavoro. Il suo account Instagram ha un grande seguito di fan che le dimostrano molto affetto e la sostengono in tutte le sue imprese. C’è grande attesa per i prossimi episodi di Terra Amara, che sicuramente riserveranno altre sorprese.