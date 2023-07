Terrore a Marigliano: Badante colpisce brutalmente un’anziana di 85 anni. Il VIDEO delle agghiaccianti torture

Una terribile vicenda è venuta alla luce a Marigliano, provincia di Napoli, dove una donna di 85 anni, afflitta da demenza senile, è stata sottoposta a un trattamento inumano e brutale da parte della sua stessa badante. Le telecamere di videosorveglianza installate dai familiari hanno catturato queste terribili torture inflitte all’anziana.

Il Triste Episodio

Nel video, rivelatore e scioccante, si può vedere la badante, anch’essa italiana e residente nella stessa zona, mentre si trova a letto con la signora anziana. Senza alcun riguardo per la sua età o fragilità, la badante colpisce l’85enne con schiaffi violenti, mentre cercava di alzarsi dal letto. Successivamente, senza pietà, le tira i capelli e afferra il collo dell’anziana. Disperata, la donna tenta di fuggire, ma viene riacciuffata e colpita con un bastone, mentre giace inerme a terra.

Segnali di Allarme Ignorati

Il figlio dell’anziana aveva notato da tempo il cambiamento d’umore e il disagio della madre in presenza della badante. La moglie del figlio è stata la prima a scoprire la terribile situazione, visionando i filmati delle telecamere di sicurezza.

Le Parole del Figlio

Il figlio dell’85enne ha raccontato con amarezza: “Era un po’ di tempo che mamma, che vive accanto a me, era nervosa e non voleva essere lasciata sola con la sua badante. Una sera, mia moglie mi sveglia e mi dice di aver visto dalle immagini delle telecamere la badante picchiare mamma. Così sono corso da lei, ma sia lei che la badante hanno negato tutto. Solo la mattina dopo ho visto il video e ho subito sporto denuncia.”

Reazioni di Indignazione

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, esponente dell’alleanza Verdi-Sinistra, ha espresso la sua profonda indignazione, dichiarando: “Una vicenda a dir poco incredibile e vergognosa. È sconcertante sapere che nonostante ciò, questa donna continua a lavorare come badante e ad occuparsi di altre persone anziane. È inaccettabile! Deve essere fermata prima che faccia del male, in modo irreparabile, a qualcun altro. Non accettiamo che questa storia finisca nel dimenticatoio.”

Questo orribile episodio ci spinge a riflettere sulla necessità di proteggere i nostri anziani, garantendo loro un ambiente sicuro e rispettoso. È importante monitorare attentamente le situazioni in cui si affidano i nostri cari a cure esterne e agire prontamente in caso di segnali di maltrattamenti o abusi. Solo così potremo assicurare un futuro migliore per gli anziani e garantire che episodi simili non accadano mai più.