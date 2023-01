Thais Wiggers e la figlia Julia, ex compagna di Teo Mammucari

Teo Mammucari e Thais Wiggers non si vedevano insieme da molto tempo, ma il recente scatto che li ritrae sorridenti con la figlia Julia di 13 anni ha riscosso un enorme successo! A catturare la serenità dei loro volti e l’eccezionale condivisione sui social, la foto è stata accompagnata dal pensiero “Above all, family”, da un cuore rosso e dall’hashtag #papamomdaughter. Nonostante non siano più una coppia, i tre erano uniti in una bellissima atmosfera familiare.

“Salute a voi due, siete un esempio luminoso!”, esclama uno dei tanti ammiratori felici di vedere Teo e Thais così vicini. “Spero sinceramente che vi riuniate”, gli fa eco un altro, che vede la bellezza della ragazza che ricorda così tanto i suoi genitori. I due si sono lasciati nel 2010, poi la modella ha avuto una relazione con Paul Baccaglini, terminata diversi anni dopo.

Teo Mammucari, invece, non si è mai più aperto sulla sua vita sentimentale, che dopo l’ex compagna non è stata legata a nessun’altra donna.

L’appassionata storia d’amore di Teo Mammucari e Thais Wiggers è una di quelle che non conosce età! Il loro legame irradia un tipo di amore unico e speciale che è davvero notevole.

Teo Mammucari e Thais Wiggers si sono incontrati per la prima volta nel 2007, quando la modella brasiliana era la velina bionda del bar di Striscia. Un anno dopo è nata la loro bellissima figlia Julia e nel 2010 hanno purtroppo deciso di lasciarsi. “Abbiamo fatto del nostro meglio per far funzionare le cose, ma ci sono state alcune cose che non sono andate per il verso giusto”, hanno detto parlando della separazione. Per fortuna, dopo alcuni momenti difficili, i due hanno trovato un equilibrio pacifico, come dimostra questa recente foto che li ritrae insieme.