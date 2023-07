"Ti denuncio". Bianca Berlinguer, l'avventura a Mediaset comincia nel peggiore dei modi - Controcopertina

Bianca Berlinguer si appresta a iniziare la sua avventura in Mediaset, ma purtroppo il suo ingresso non è stato dei più positivi. Nei giorni scorsi aveva annunciato le sue dimissioni dalla Rai, con un comunicato diffuso dall’azienda. Nell’intervista a La Stampa, la giornalista ha raccontato i motivi del suo addio alla Rai, evidenziando un senso di isolamento e mancanza di coinvolgimento da parte dell’azienda.

In particolare, Berlinguer ha ringraziato l’ex direttore generale Campo Dall’Orto per averle dato l’opportunità di lavorare su programmi di qualità nonostante le difficoltà create da Matteo Renzi. Secondo Berlinguer, il suo essere una donna di sinistra ha generato delle aspettative politiche nei suoi confronti, come la richiesta di servizi giornalistici mirati contro determinati soggetti politici.

Tuttavia, una frase pronunciata da Berlinguer ha scatenato la reazione di Renzi, che ha deciso di querelarla. Il clima si è dunque fatto teso, e l’ingresso di Berlinguer in Mediaset si è accompagnato a questa controversia legale.

In conclusione, l’avventura di Bianca Berlinguer a Mediaset ha avuto un inizio difficile, con polemiche e minacce di querela. Sarà interessante vedere come si svilupperanno gli eventi e come la giornalista riuscirà a superare questa sfida in un nuovo contesto televisivo.