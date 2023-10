Ti dico perché Loretta Goggi non ha figli

L’Amore di Loretta Goggi e Gianni Brezza

Loretta Goggi, celebre cantante, attrice e presentatrice, ha conquistato il cuore di milioni di italiani con il suo inconfondibile talento. Ma dietro le luci del palcoscenico, la sua vita personale ha conosciuto momenti di tristezza, soprattutto legati alla mancata maternità.

Nella fine degli anni settanta, Loretta Goggi ha incontrato l’amore della sua vita, il coreografo e ballerino Gianni Brezza. Dalla loro unione, consolidatasi nel matrimonio nel 2008, non sono nati figli. Nonostante i numerosi tentativi, la natura non ha concesso a Loretta e Gianni la gioia di diventare genitori.

Loretta Goggi: La Toccante Rivelazione

La verità sulla mancata maternità è stata rivelata dalla stessa Loretta Goggi in un’intervista a Vanity Fair. “Ci abbiamo provato, ma eravamo chimicamente incompatibili. Non ho mai fatto niente per averne a tutti i costi”, ha confessato l’artista. Queste parole svelano un dolore profondo che Loretta ha dovuto affrontare.

Loretta ha anche condiviso di non aver mai considerato l’adozione, rispettando un disegno divino che non la vedeva nel ruolo di madre. Citando le parole di sua madre, ha detto: “Mia mamma diceva: “Il Signore manda il freddo secondo i panni”. Dio avrà pensato che non fossi portata”.

La Gioia di Essere Zia

Nonostante la mancata maternità, Loretta Goggi ha trovato la gioia nel ruolo di zia. Ha quattro nipoti: tre dalla sorella maggiore Liliana e una, Maria Costanza, nata dal matrimonio della sorella minore Daniela con il conte Pierfrancesco Vannutelli.

Le parole di Loretta su questo aspetto della sua vita sono cariche di emotività e saggezza: “Non avendo avuto figli, non so dirle che cosa mi sia persa. Però sono zia, e capisco che cosa voglia dire averne: avere la capacità di comprendere anche quello che non condividi: una fatica pazzesca”. Queste parole dimostrano la profonda consapevolezza di Loretta sul significato dell’amore familiare e sottolineano il suo ruolo speciale all’interno della famiglia.