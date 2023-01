“Totti aspetta un figlio”. La notizia choc dopo la separazione da Ilary: cosa è venuto fuori

Francesco Totti e Noemi Bocchi aspettano un figlio? Che bella sorpresa per la coppia formata dall’ex stella del calcio e dalla talentuosa designer di fiori. I due sono chiaramente innamorati e devoti l’uno all’altra, a dispetto di qualsiasi pettegolezzo maligno. Mario Caucci, l’ex marito di lei, ha addirittura espresso la sua ammirazione per Noemi: “… è una donna volitiva che sa esattamente cosa vuole dalla vita e dove è diretta. La sua situazione attuale testimonia la sua forza di carattere e la sua capacità di guidare gli altri nella direzione dei loro sogni”.

Totti, non abbandonare la lotta! Hai commesso un errore mettendo fine alla tua famiglia, ma non è troppo tardi per rimediare. Restare è la cosa più difficile, ma alla fine ne vale la pena”. Nonostante questa lotta, Ilary Blasi e Pupone stanno vivendo la loro nuova relazione senza problemi. Una recente notizia bomba proveniente da una pagina Instagram ha cambiato tutto. Non perdete la speranza!

La notizia sensazionale è vera? Noemi Bocchi aspetta un bambino? Scoprite subito la verità!

La passionale coppia, che sta beatamente insieme da Natale, sarebbe in attesa di un gioioso fagottino! Si tratterebbe del quarto figlio per Francesco Totti e del terzo per Noemi Bocchi. Tuttavia, l’amico della coppia Alex Nuccetelli ha finalmente fatto luce sulla verità!

“Voglio essere chiaro: non c’è nessun bambino in arrivo! Alex Nuccetelli è categorico: questa voce è stata presa da una mia vecchia intervista, in cui mi era stato chiesto se si sarebbero sposati. La mia risposta è stata che se lo avessero fatto, sarebbe stato più probabile per loro pianificare un bambino che un matrimonio!”.

Per mettere fine alle voci, il PR, amico intimo di Francesco Totti, afferma con fermezza che Noemi Bocchi non è incinta. Detto questo, non esclude la possibilità che un bambino arrivi presto. Nuccetelli rassicura poi sulle accuse dell’ex marito di Noemi, esprimendo la sua ammirazione per lei. Continua dicendo che i due stanno benissimo e sono in uno stato di amore e armonia.