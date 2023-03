Ciao, questo è Bing. Posso aiutarti a riformulare il testo che hai scritto. Ecco un possibile modo di cambiare tono mantenendo la stessa lunghezza e le parole:

Un’affermazione forte, dura e pesante, quella di Vittorio Sgarbi ospite a Domenica In. Una di quelle dichiarazioni che fanno zappare e rovinano una trasmissione intera, fatta di gente per bene. “La colpa è vostra che individui come questo li invitate”, commenta più di qualcuno sui social. Ma cosa è successo? Sgarbi stava raccontando la sua vita alla zia Mara Venier quando ad un tratto, deve essersi scordato di essere in una televisione pubblica nel primo pomeriggio di Rai 1.

“Ho fatto tre figli con donne di 34 anni, ma la mia idea è che una ragazza abbia l’intelligenza di fare un figlio tra i 18 e i 20 anni – dice Sgarbi – Poi, quando ne ha 35, si libera del marito! Se invece fa i figli troppo avanti, diventa una vecchietta, una befana”. Poi Sgarbi ha detto: “Cercherei di evitare di diventare nonno… Le mie figlie potrebbero diventare lesbiche! D’altronde, oggi non c’è niente di male in questo, è tutto fluido”.

Vittorio Sgarbi ospite a Domenica In: la battuta forte

Sul ruolo di padre dice Sgarbi: “Non sono un padre, sono un genitore. Io non sono un padre che da ordini e i miei figli sono cresciuti bene perché sono liberi”. Evelina e Alba sono presenti in studio con lui e messe in ballo dalla Venier dicono: “È un papà dolce e sempre presenze. Sono orgogliosa di essere sua figlia” racconta Alba. Poi Evelina: “Fa tanta scena ma quando c’è bisogno c’è”.

A quel punto la padrona di casa domanda a Vittorio Sgarbi quando sia nata Evelina. L’uomo non sa rispondere e dice: “Non ho idea delle date, quando è il loro compleanno mi chiamano e mi chiedono il regalo. Non so quando compiono gli anni e quando sono nate, non ho idea delle date! Però fanno ancora tempo a entrare in convento, piuttosto che trovare quei maschiacci inutili… Fate quello che volete, a me basta non sapere niente!”.

A quel punto l’uomo si gira verso la più piccola e chiede: “Tu di che anno sei? 1999, vero?”. “No, sono del 2000…”, risponde lei. E Sgarbi: “Sei del 2000? Devi stare attenta, allora. C’era una mia assistente che diceva che quelle nate nel 2000 sono tutte tr…!”. Dopo la pubblicità Mara Venier è stata costretta a scusarsi: “Chiedo scusa, non era una battuta mia”. Possibile che non le sia venuto in mente di dirglielo subito e in faccia?