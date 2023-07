“Tra noi la passione…”. Un’intimità che dura da oltre 20 anni e una confessione mai così intima

Un appello a Sanremo

Dopo un periodo di relax e di ricarica nelle splendide spiagge della Sardegna, Al Bano si è concesso a un paio di interviste in cui ha svelato alcuni aspetti privati e ha espresso il suo desiderio di tornare al Festival di Sanremo. L’artista ha confessato di essere affetto dalla “Sanremite acuta”, un desiderio irrefrenabile di partecipare al prestigioso evento canoro. Ha persino già pronta una canzone per l’occasione, che spera di esibirsi sul palco della kermesse.

Il nome che racconta una storia

In una delle interviste, Al Bano ha rivelato l’origine del suo nome, un dettaglio che ha suscitato curiosità tra i suoi fan nel corso degli anni. Fu il padre a scegliere il nome “Albano” in onore degli albanesi che, durante la guerra, gli salvarono la vita. Se fosse nato di sesso femminile, avrebbe invece ricevuto il nome “Alba” per lo stesso motivo.

L’amore duraturo con Loredana Lecciso

Al Bano ha anche raccontato alcuni aspetti della sua vita privata, con particolare riferimento alla sua compagna storica, Loredana Lecciso. La coppia è insieme da ben 23 anni e il cantante ha ricordato il momento in cui l’ha vista per la prima volta fuori da una scuola a Lecce, mentre accompagnava le sue figlie e lei la sua primogenita. La passione tra i due non si è mai affievolita, come se fosse ancora il primo giorno. La loro intimità è rimasta forte e solida nonostante le voci di crisi che circolano a volte nei media.

Un messaggio d’amore

Al Bano ha voluto dedicare un dolce messaggio alla sua compagna, sottolineando l’importanza del legame che li unisce e la costante presenza della passione tra di loro. Queste parole d’amore sono un segno della profonda connessione che hanno costruito nel corso degli anni e dimostrano che il loro amore è più forte che mai.

In conclusione, Al Bano ci ha fatto conoscere un lato più intimo della sua vita, mostrandosi affettuoso e sincero. Con il desiderio di tornare a Sanremo e la passione che lo lega a Loredana Lecciso, l’artista continua a emozionare e a essere una figura amata dal suo pubblico.