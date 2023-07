''Tradivo spesso Melania, ma non l’ho uccisa io''. Salvatore Parolisi: Una nuova intervista svela il suo punto di vista sulla condanna per l'uccisione di Melania Rea - Controcopertina

Salvatore Parolisi, l’ex caporale maggiore dell’esercito condannato per l’uccisione di sua moglie Melania Rea, è uscito dal carcere di Bollate (Milano) per un permesso premio dopo aver scontato 12 anni della sua condanna. In un’intervista esclusiva con il programma “Chi l’ha visto?”, Parolisi ha parlato per la prima volta pubblicamente dalla sua condanna. Ha espresso preoccupazione riguardo ai pregiudizi associati al suo nome e ha condiviso i suoi sentimenti sulla sua vita attuale e il futuro che lo attende.

Parolisi affronta i pregiudizi

Parolisi ha sottolineato la sfida che dovrà affrontare a causa dei pregiudizi associati al suo nome. È consapevole che il suo passato lo accompagnerà ovunque vada, rendendo difficile per lui ricostruire la propria vita. Parolisi ha riconosciuto che i benefici carcerari che ha ottenuto negli ultimi quattro anni non saranno sufficienti a cambiare l’opinione pubblica nei suoi confronti.

L’importanza del lavoro per Parolisi

Attualmente, Parolisi svolge il lavoro di centralinista, mantenendo sempre un comportamento appropriato. Tuttavia, trova difficile ottenere un lavoro stabile a causa delle sue circostanze. Parolisi ha espresso il desiderio di trovare un impiego che gli permetta di ricostruire la sua vita e, potenzialmente, di ottenere una maggiore libertà attraverso il sistema di permessi premio. Tuttavia, il suo nome e cognome sembrano scatenare reazioni negative e diffidenza da parte dei potenziali datori di lavoro.

La lotta per dimostrare la sua innocenza

Parolisi ha sempre proclamato la sua innocenza riguardo all’uccisione di Melania Rea, nonostante la condanna definitiva. Ha ammesso di aver tradito sua moglie in passato, ma ha sostenuto con fermezza di non essere coinvolto nella sua morte. Parolisi ha espresso la sua frustrazione riguardo alla mancanza di prove concrete contro di lui e ha ribadito che, se ci fossero state evidenze conclusive, avrebbe potuto essere condannato all’ergastolo.

La lotta per ricostruire la vita familiare

Uno dei maggiori ostacoli per Parolisi è la sua situazione familiare. Ha perso la potestà genitoriale sulla figlia Vittoria, che vive con i nonni materni. Non può né vedere né sentire la figlia, il che gli provoca un dolore profondo. Il tribunale per i minorenni di Napoli ha deciso di rimuovere il suo cognome dalla carta d’identità di Vittoria e di sostituirlo con il cognome materno, Rea. Questa decisione ha ulteriormente complicato il legame tra Parolisi e sua figlia.

Il delitto di Melania Rea

Il 18 aprile 2011, MelaniaRea, la moglie di Parolisi, scomparve misteriosamente nella provincia di Ascoli Piceno. Parolisi fu colui che denunciò la sua scomparsa, raccontando una storia apparentemente strana alle autorità. Tuttavia, in seguito emersero prove che Parolisi aveva cancellato messaggi e chat con la sua amante, la soldatessa Ludovica P. Questi elementi incriminanti pesarono sulla sua condanna. Il corpo di Melania fu poi trovato con segni di violenza, e Parolisi fu accusato di averla aggredita alle spalle.

L’intervista di Salvatore Parolisi dopo la sua condanna per l’uccisione di Melania Rea ha fornito un’ulteriore prospettiva sui fatti che lo hanno coinvolto. Parolisi ha espresso la sua frustrazione riguardo ai pregiudizi associati al suo nome e ha sottolineato la difficoltà di ottenere un lavoro stabile. Nonostante la sua condanna, Parolisi continua a proclamare la sua innocenza. La sua storia continua a suscitare dibattiti e controversie, e il futuro di Parolisi rimane incerto.