Tragedia a Manfredonia: Funerali dei fratellini annegati, ma un malore sconvolge la madre

Oggi si sono svolti i funerali dei due bambini di Manfredonia, in provincia di Foggia, che sono stati trovati morti dopo essere scomparsi nel pomeriggio di martedì. La terribile notizia ha lasciato la famiglia di Daniel e Stefan immersa nel dolore più profondo. I due fratellini di sei e sette anni sono stati ritrovati senza vita all’interno di un invaso d’irrigazione dopo un’intensa ricerca delle forze dell’ordine nella zona. Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità locale.

Il momento difficile prima dei funerali: un malore colpisce la madre

Il sindaco Gianni Rotice ha proclamato il lutto cittadino per onorare la memoria dei due bambini. I funerali di Nicolae Daniel e Stefan si sono tenuti oggi alle 16 presso la cattedrale di Manfredonia. Il sindaco ha chiesto ai commercianti di abbassare le saracinesche dei loro negozi dalle 16 alle 16.10 in segno di rispetto e partecipazione al lutto. La comunità si è unita intorno alla famiglia, soprattutto ai genitori, profondamente sconvolti dalla tragica perdita.

Tuttavia, i funerali dei due bambini sono iniziati con un ritardo a causa delle condizioni di salute della giovane madre, che ha avuto un malore durante la messa officiata dal vescovo della diocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone. La vasca in cui sono stati trovati i corpi senza vita dei bambini si trova a pochi metri dalla casa dei genitori, che lavorano come braccianti agricoli nelle campagne circostanti.

Le indagini e l’ipotesi sul tragico incidente

Una delle ipotesi che gli investigatori stanno esaminando riguarda la possibilità che i bambini abbiano utilizzato un varco nella recinzione metallica che circonda l’invaso per raggiungerlo. La famiglia ha precisato che Daniel e Stefan erano consapevoli del pericolo e che l’invaso non era una piscina. Gli inquirenti stanno concentrando la loro attenzione su questo punto per comprendere come i bambini abbiano potuto accedere alla vasca.

In conclusione, la tragedia dei fratellini annegati ha sconvolto la comunità di Manfredonia. I funerali, sebbene segnati dal malore della madre, hanno rappresentato un momento di commozione e solidarietà nei confronti della famiglia. La ricerca delle cause che hanno portato a questa tragica perdita continua, mentre la comunità si unisce nel dolore per ricordare i due piccoli angeli.