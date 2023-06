Tragedia a Montoro: il giovane Francesco si toglie la vita a soli 14 anni - Controcopertina

Un gesto inspiegabile

La piccola città di Montoro, in provincia di Avellino, è stata scossa da una tragica notizia: un giovane di soli 14 anni si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. La morte del ragazzo, di nome Francesco, ha lasciato tutti attoniti e sconcertati. Nessuno si aspettava un gesto così estremo da parte di un ragazzo allegro e senza apparenti problemi. Frequentava regolarmente la scuola e si preparava per gli esami di terza media. Le motivazioni dietro questa tragica decisione rimangono avvolte nel mistero, e gli inquirenti hanno aperto un’indagine per cercare di capire ciò che ha portato Francesco a compiere un gesto così drammatico.

Una tragedia imprevista

Le ultime parole pronunciate da Francesco ai suoi genitori sono state: “Salgo in camera, scendo subito”. Poco dopo, si è impiccato nella tromba delle scale della sua abitazione. La madre, sconvolta, ha cercato di rianimarlo mentre il padre chiamava i soccorsi. Nonostante gli sforzi dei medici e degli operatori di emergenza, i tentativi di salvarlo sono stati vani. Non sembra esserci un motivo scatenante evidente dietro questa decisione, secondo quanto affermato da coloro che lo conoscevano. È un evento sconcertante che lascia tutti senza parole.

Un ragazzo speciale

Francesco era figlio unico, con un padre operaio, una madre casalinga e una nonna dipendente comunale. Era considerato un ragazzo solare e speciale, con un eccellente rendimento scolastico presso la scuola media di Mercato San Severino (Salerno). Era uno degli studenti migliori della sua classe e aveva anche preparato una tesi sulle energie alternative. “Era un ragazzo estremamente intelligente e speciale”, afferma don Michele Romeo, il parroco della chiesa locale. Francesco amava viaggiare e coltivava il sogno di diventare ingegnere. Oggi, le parole sembrano inadeguate per descrivere il dolore che tutti provano. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di indicibile tristezza. Il sindaco di Montoro, Girolamo Giaquinto, ha espresso il suo dolore per questa tragedia inspiegabile, annunciando l’annullamento di tutte le manifestazioni pubbliche in segno di lutto nel fine settimana.